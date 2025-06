Les marchés nerveux attendent la Fed alors que le conflit au Moyen-Orient fait rage

Les marchés mondiaux ont évolué avec prudence mercredi, l'escalade des hostilités au Moyen-Orient et l'incertitude liée à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale plus tard dans la journée ayant incité les investisseurs à ne pas prendre de nouveaux paris sur les marchés boursiers et les devises. Alors que les traders s'interrogent sur l'impact de la poursuite des frappes aériennes israéliennes sur l'Iran, qui en sont à leur sixième jour, sur l'économie mondiale et les marchés financiers, les indices boursiers européens et les prix internationaux du pétrole ont oscillé, manquant de direction. Un large éventail d'actions européennes .STOXX est resté stable, le FTSE 100 .FTSE du Royaume-Uni a légèrement augmenté de 0,2 % et l'indice allemand DAX .GDAXI a progressé dans les mêmes proportions. Le pétrole brut Brent a baissé de 0,8% à 75,92 dollars le baril LCOc1 , mais est resté fixé à une hausse hebdomadaire de 1,6%. Des milliers d'habitants de Téhéran ont fui les attaques israéliennes visant le cercle intérieur du dirigeant iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ont déclaré les médias locaux , alors qu'Israël a signalé des contre-attaques iraniennes et que les États-Unis ont déployé plus d'avions de chasse dans la région. La plus grande attaque aérienne jamais menée par Israël contre l'Iran, lancée après que le pays a déclaré avoir conclu que Téhéran était sur le point de développer des armes nucléaires, a suscité des craintes de perturbation de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz, un point de passage essentiel pour le pétrole transporté par voie maritime. La flambée des prix du pétrole fait également peser une nouvelle menace d'inflation mondiale, qui s'ajoute aux tarifs douaniers américains. Les investisseurs sont de plus en plus nerveux face à la possibilité d'une implication militaire plus directe des États-Unis depuis que le président Donald Trump a appelé cette semaine à une reddition inconditionnelle de l'Iran et a averti que la patience de Washington s'épuisait. "Il est clair que les problèmes du Moyen-Orient n'ont pas été résolus, et les commentaires du président Trump signifient simplement que les choses pourraient devenir plus dangereuses dans cette partie du monde", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia (CBA). "Les marchés tentent d'évaluer le risque d'une intervention militaire américaine de grande envergure. Il est difficile de dire exactement ce que le marché pense, mais à en juger par le prix du pétrole et les devises, il est certain qu'ils évaluent au moins le risque que quelque chose se passe très mal dans cette partie du monde." Les contrats à terme sur les actions américaines étaient également sans direction, avec des contrats suivant le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq 100 NQc1 à forte composante technologique, tous deux en hausse d'environ 0,2 % après que la séance au comptant sur Wall Street se soit terminée dans le rouge mardi. En ce qui concerne les devises, le dollar a conservé la plupart de ses gains récents par rapport à ses pairs, en raison du fait que les États-Unis sont un exportateur d'énergie, alors que les hausses potentielles des prix du pétrole pourraient avoir un impact sur les dépenses de consommation et l'inflation dans les régions importatrices telles que la zone euro et le Japon. Le EUR=EBS a eu du mal à se remettre de sa chute de 0,7 % mardi et a acheté pour la dernière fois 1,1535 $. La livre sterling GBP=D3 a progressé de 0,2% à 1,3458 dollar, après avoir reculé de 1,1% lors de la séance précédente, et le yen a progressé de 0,2% à 1,4498 dollar JPY=EBS . "La guerre a démontré que le dollar américain conserve un statut de refuge dans certaines situations, comme lorsque la guerre est perçue comme augmentant le risque de perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial de Macquarie Group pour les devises et les taux d'intérêt. LE "COMPLOT" DE LA FED Le conflit au Moyen-Orient, combiné à l'incertitude prolongée concernant les tarifs douaniers de Trump et aux signes de fragilité de l'économie américaine, constitue une toile de fond difficile avant la décision politique de la Réserve fédérale plus tard mercredi. Les ventes au détail américaines ont chuté de 0,9 % en mai, plus que prévu, selon les données publiées mardi, soit la plus forte baisse en quatre mois. On s'attend à ce que la Fed ne modifie pas ses taux, mais l'attention sera également portée sur les projections actualisées de la banque centrale pour l'économie et le taux d'intérêt de référence, connu sous le nom de "dot plot". "Les marchés vont suivre de près le 'dot plot' de la Fed pour savoir quand et comment la banque centrale reprendra son cycle de réduction des taux", a déclaré Harvey Bradley, co-responsable des taux mondiaux chez Insight Investment. "Étant donné que les tensions au Moyen-Orient sont susceptibles de menacer davantage l'inflation, il n'est pas exclu que les projections s'ajustent pour refléter une seule réduction des taux cette année", a-t-il ajouté. Mais cette perspective n'est pas certaine, a-t-il ajouté, car le marché du travail américain a commencé à s'essouffler. Les rendements du Trésor américain sont restés stables après avoir chuté mardi, lorsque les investisseurs se sont rués sur les obligations d'État en réaction aux derniers développements en Israël et en Iran. Les rendements des obligations du Trésor, qui donnent le ton pour les coûts d'intérêt de la dette au niveau mondial, diminuent lorsque les prix des titres augmentent. Le rendement de référence des obligations américaines à 10 ans US10YT=RR a augmenté d'environ 1 point de base (bp) à 4,4027%, après avoir chuté d'environ 6 points de base au cours de la séance précédente. Le rendement à deux ans US2YT=RR , qui est plus sensible aux changements dans les attentes des taux d'intérêt de la Fed, est resté stable à 3,9586%. Ailleurs, l'or au comptant XAU= est resté stable à 3 386 $ l'once. GOL/