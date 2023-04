Les marchés n'apprécient guère les derniers résultats d'entreprises, Microsoft sauve Wall Street

Les résultats d'entreprises de mercredi n'ont pas été du goût des marchés boursiers, qui se replient nettement, à l'exception de l'indice Nasdaq porté par un bond de l'action de Microsoft.

Les Bourses européennes ont reculé pour la deuxième séance de suite. La Bourse de Paris a perdu 0,86%, plombée par le secteur du luxe. Londres a cédé 0,49%, Francfort 0,48% et Milan 0,54%.

Après une ouverture dans le vert, Wall Street évoluait de façon contrastée vers 16H00 GMT. L'indice à forte coloration technologique Nasdaq progressait de 1,34%, le S&P 500 de 0,39% et le Dow Jones était quasi stable (+0,06%).

Microsoft grimpait de 8% après avoir publié mardi des résultats trimestriels sensiblement supérieurs aux attentes. Sa fusion avec le studio de jeux vidéo Activision Blizzard est cependant bloquée par l'autorité britannique de la concurrence, ce qui faisait plonger Activision de 11,44%.

En revanche, la réaction des investisseurs aux résultats d'Alphabet était en demi-teinte (+0,73%), malgré un bénéfice net supérieur aux attentes des analystes.

Les actions de Meta (+2,44%) et Amazon (+3,72%), qui sont les prochains à passer au tableau, se portaient bien.

Sur le plan macroéconomique, "les craintes d'un ralentissement économique mondial et d'une crise bancaire ont refait surface", selon Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades, ce qui pousse les investisseurs à la prudence.

"Les tensions bancaires pèsent toujours sur le dollar", alors que les difficultés de First Republic Bank s'accentuent et font plonger son action de 16%, après une baisse de 49% mardi, commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de SwissQuote Bank.

Le billet vert a touché un plus bas face à l'euro à 1,1095 dollar pour un euro, un niveau plus observé depuis mars 2022. Vers 15H55 GMT, il perdait 0,70% par rapport à la monnaie européenne et 0,60% par rapport à la livre sterling.

Les marchés estiment que les doutes qui pèsent sur les banques américaines pourraient pousser la Réserve fédérale (Fed) à moins remonter ses taux. A cela s'ajoute le débat politique sur le plafond de la dette des États-Unis qui, s'il n'aboutit pas à un compromis, pousserait le pays en défaut de paiement.

La tech européenne sous pression

L'action de Teleperformance a perdu 14% à Paris après l'annonce du rachat pour trois milliards d'euros de son concurrent Majorel, en partie avec un apport de titres.

A Paris encore, Dassault Systèmes a chuté de 6,82% après ses résultats qui ont révélé une baisse de sa marge.

A Amsterdam, ASM International est tombée aussi de 7,48% après ses résultats.

Fin de l'effet Covid sur la santé

Dans le domaine de la santé, le britannique GSK (-3,87%) a vu son bénéfice net baisser de 17% tandis que le chiffre d'affaires du français Eurofins (+1,99%) a reculé de 10,5% et celui du Suisse Roche (-2,57%) de 7%, les trois entreprises soulignant le recul de leurs produits en lien avec la pandémie de Covid-19 par rapport au premier trimestre 2022.

D'autres valeurs du secteur étaient emportées dans le rouge, comme Sanofi (-2,03%) à Paris, AstraZeneca (-3,66%) à Londres et Novo Nordisk (-3,76%) à Copenhague.

Parmi les autres résultats

Le groupe de luxe Kering a perdu 2,29% à Paris. La croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre a déçu les investisseurs.

L'avionneur Boeing progressait de 2,62% à New York après avoir confirmé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice.

La chaîne de restauration rapide d'inspiration mexicaine Chipotle montait de 14,62%, profitant d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires meilleurs que prévu au premier trimestre.

Sur le marché des devises et des matières premières

Les prix du pétrole revenaient autour de l'équilibre, après être tombés plutôt sous leur niveau d'avant les réductions volontaires de production des pays exportateurs de l'Opep+. Les stocks commerciaux de pétrole brut ont baissé plus que prévu la semaine dernière aux États-Unis.

Le baril de Brent de mer du Nord baissait de 0,17% à80,64 dollars. Celui de WTI américain grappillait 0,06% à 77,12 dollars vers 15H55 GMT.

Le prix du gaz naturel en Europe était encore sous les 40 euros le mégawattheure (38,70 euros, -2,84%).

Le bitcoin grimpait de 6,58% à 29.820 dollars, soutenu par les craintes que le système bancaire ne vacille.

bur-jvi/mdz/LyS