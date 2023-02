Les marchés montent, subodorant une accalmie dans les hausses de taux

Les marchés mondiaux progressaient jeudi, subodorant une accalmie dans les hausses de taux après les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre au lendemain de celle de la Réserve fédérale américaine, également bien accueillie.

Les Bourses européennes progressaient de 1% à Paris, de 1,85% à Francfort, de 1,20% à Milan 0,85% et de 0,92% à Londres vers 13H50 GMT.

Le secteur technologique tirait Wall Street vers le haut, après des résultats de Facebook meilleurs qu'attendu : le Nasdaq, à dominante technologique, bondissait de 2,08%, l'indice S&P 500 gagnait 1,03% et le Dow Jones restait en retrait (-0,16%) quelques minutes après l'ouverture.

Les annonces des banques centrales provoquaient une forte détente du marché obligataire, surtout sur les dettes des États européens.

Le marché semble avoir compris "que la fin du cycle de hausses des taux est proche", commente Nordine Naam, stratégiste de Natixis, interrogé par l'AFP.

La BCE a réaffirmé sa volonté de resserrer davantage sa politique monétaire en relevant jeudi ses principaux taux directeurs de 0,50 point de pourcentage, comme en décembre dernier. Elle prévoit de les monter d'autant en mars pour combattre l'inflation et évaluer ensuite la trajectoire de sa politique monétaire.

Toutefois, "les conditions mondiales pourraient être très différentes lorsque le comité se réunira à la mi-juin", commente Dave Chappell, gérant obligataire chez Columbia Threadneedle Investments, estimant que "la fin du jeu semble se profiler, et les marchés l'ont senti".

La Banque d'Angleterre a également relevé ses taux de 50 points de base pour les porter à 4%, au plus haut depuis 2008 pour enrayer une inflation tenace au Royaume-Uni, mais a ouvert la voie à la fin du cycle de resserrement.

Elle "suggère que si l'inflation continue de ralentir comme prévu, nous en avons probablement presque fini avec les hausses de taux", note Jamie Niven, chez Candriam.

La veille, la banque centrale américaine avait, conformément aux attentes, relevé de 25 points de base ses taux, réduisant le montant des hausses pratiquées depuis mars 2022.

Même si le patron de l'institution Jerome Powell a laissé entrevoir au moins deux hausses de taux supplémentaires, le marché soutient mordicus que compte tenu du ralentissement de l'activité économique, la Fed procèdera à un dernier relèvement de taux en mars avant de faire une pause lors de sa réunion de mai puis de les baisser au cors de la deuxième partie de l'année.

Christian Scherrmann, économiste à DWS estime que la Fed n'est pas prête à faire une pause en mars mais qu'"un ralentissement continu de l'activité économique pourrait changer la situation par la suite".

Meta s'envole

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) grimpait de plus de 18% à New York en dépit d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 1% à 116,61 milliards de dollars car le marché s'attendait à une chute plus brutale pour le groupe californien.

Autres résultats du jour

Le groupe suédois d'électroménager Electrolux a annoncé jeudi des pertes plus lourdes qu'attendu au quatrième trimestre et en 2022, son titre chutait de plus de 10% à Stockholm vers 14H35 GMT.

L'opérateur norvégien de télécoms Telenor (+5,87% à Oslo) a dégagé en 2022 un bénéfice record grâce à une importante plus-value.

Le géant mondial de la communication Publicis (+6,73% à Paris) a connu en 2022 une "nouvelle année record", avec des ventes en hausse de 20%.

Du côté des devises et du pétrole

La livre creusait ses pertes par rapport au dollar après la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BOE).

Vers 14H35 GMT, la livre perdait 0,53% à 1,2310 dollar et cédait 0,04% face à l'euro, à 88,84 pence.

L'euro repassait sous le seuil des 1,10 dollar, franchi la veille, galvanisé par la faible hausse des taux de la Fed. Il cédait 0,48% à 1,0937 dollar.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril reculait de 0,53% à 82,40 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars, lâchait 0,10% à 76,35 dollars.

