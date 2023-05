Les marchés mondiaux tentent de finir la semaine sur une bonne note

Les Bourses mondiales évoluent en légère hausse vendredi, un peu aidées par quelques résultats d'entreprises et des rumeurs d'avancées des discussions autour du plafond de la dette des Etats-Unis.

La Bourse de New York a ouvert en hausse: le Dow Jones gagnait 0,25% vers 13H40 GMT, le S&P 500 0,26% et le Nasdaq 0,14%.

Les places européennes restent en hausse, mais bien plus légèrement que dans la première partie de séance. Paris montait de 0,35%, Londres de 0,31%, Francfort de 0,36% et Milan de 0,90%. Sur la semaine, seule Milan est en positif.

"L'appétit global pour le risque reste incertain", relève Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades, "car les opérateurs ont encore du mal à évaluer les perspectives concernant les discussions sur le plafond de la dette américaine et la crise bancaire en cours aux États-Unis".

Une réunion prévue vendredi entre Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, et d'autres dirigeants parlementaires, a été repoussée à la semaine prochaine.

Ce report est "positif", a assuré une source proche des discussions, "les équipes poursuivent leurs réunions et ce n'était pas le bon moment d'impliquer les dirigeants" au plus haut niveau, une information qui ravit les investisseurs.

Autre sujet suscitant un peu d'optimisme, Washington et Pékin ont repris contact à un haut niveau diplomatique. Le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, mercredi et jeudi à Vienne, après plus de deux mois de froid.

Du côté des statistiques économiques, le produit intérieur brut (PIB) britannique a légèrement progressé, de 0,1%, au premier trimestre, écartant les craintes de récession qui pesaient en début d'année.

Cette croissance est en ligne avec les dernières projections des économistes, malgré des signes de faiblesse en mars, mois durant lequel l'activité économique s'est contractée de 0,3%.

Richemont atteint un pic

Le géant suisse du luxe Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a publié des ventes annuelles record, en hausse de 19%, à plus de 19,9 milliards d'euros, plus que prévu par les analystes, sur fond de reprise en Asie sur les trois derniers mois de l'exercice.

Son action grimpait de 3,08% à Zurich, et a atteint un record à 161,10 euros vers 09H00 GMT.

Les bancaires en vert

La séance de jeudi a vu un regain de stress autour des banques régionales américaines, après que PacWest a indiqué que de nombreux clients avaient retiré des dépôts début mai, ce qui a fait chuter son action de 22,7%.

Vendredi les actions de Pacwest rebondissent de 4%, celles de Western Alliance de 1,26%.

En Europe, ING prenait 2,19%, Banco BPM 1,54%, Société Générale 1,12%. Cette dernière a rapporté un bénéfice net en hausse et supérieur aux attentes des analystes au premier trimestre.

Sur les marchés des taux, du pétrole et des devises

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des Etats européens progressaient vers 13H35 GMT. Le président de la Banque Fédérale d'Allemagne Joachim Nagel a déclaré vendredi sur Bloomberg TV que "rien n'est exclu concernant la réunion de septembre" de la Banque centrale européenne, car "l'inflation est encore très tenace".

Les prix du pétrole montaient légèrement. Le baril de WTI américain, avec échéance en juin, gagnait 0,69% à 71,36 dollars et celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet 0,62% à 75,45 dollars.

L'euro perdait 0,26% face au dollar à 1,0888 dollar.

Le bitcoin perdait 1,87% à 26.500 dollars, son plus bas depuis deux mois.

bur-fs/kd/eb