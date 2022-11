Les marchés mondiaux tendus après le budget britannique

Le nouveau budget britannique et la publication de plusieurs indicateurs macroéconomiques aux États-Unis tendaient les bourses mondiales jeudi, à la veille d'une communication d'un responsable de la Banque centrale américaine.

A l'ouverture, la Bourse de New York s'inquiétait de résultats d'entreprises mitigés dans la distribution et de nouveaux commentaires de membres de la Fed qui faisaient remonter les taux obligataires. Vers 15h10 GMT, le Dow Jones lâchait 0,75%, le Nasdaq 1,28% et l'indice élargi S&P 500 1,17%.

Les Bourses européennes étaient aussi en baisse: Francfort perdait 0,12%, Milan 0,96%, Paris 0,82%, et Londres 0,18%.

L'actualité macroéconomique est chargée outre-Atlantique jeudi. L'activité manufacturière de la région très industrialisée de Philadelphie, aux États-Unis, est ressortie dans le rouge en novembre pour le troisième mois de suite. Elle est même tombée à son plus bas niveau depuis mai 2020. Les constructions de logements neufs en octobre ont chuté de 4,2%. Les dépôts de permis de construire sont aussi en recul, de 2,4%.

Le président de la Fed de Saint Louis (Missouri) a de plus jeté un pavé dans la mare dans un discours, doutant que les relèvements des taux d'intérêt décidés jusqu'ici les aient menés dans "une zone suffisamment restrictive".

En Europe, la publication du budget britannique n'a pas rassuré les investisseurs.

Le Royaume-Uni est désormais entré "en récession" et son Produit intérieur brut (PIB) va baisser de 1,4% en 2023, a annoncé jeudi le ministre Britannique des Finances Jeremy Hunt, en même temps que 55 milliards de livres de baisses de dépenses et de hausses d'impôts.

Londres va augmenter sa taxe exceptionnelle sur les profits des géants énergétiques de 25% à 35%, et la prolongera de trois ans, jusqu'en 2028. M. Hunt a aussi annoncé "une nouvelle taxe temporaire de 45% sur les producteurs d'électricité".

Le cours du gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence en Europe, chutait de 14,06% à 109,290 euros le mégawattheure (MWh) vers 14H55 GMT.

Sur le marché de la dette, les taux obligataires repartaient à la hausse. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans a augmenté de 9,3 points de base à 3,78%, le britannique de 3,20 points de base à 6,9%.

Alibaba s'allège de quelques milliards

L'action du géant chinois du e-commerce Alibaba gagnait 4,79% vers 15H10 GMT après que le groupe a annoncé plus de 3 milliards d'euros de pertes trimestrielles, sur fond de ralentissement économique en Chine et de durcissement réglementaire visant la tech.

Montagnes russes sur l'énergie

Les valeurs énergétiques ont d'abord accusé le coup après les annonces du gouvernement britannique, avant de repartir en hausse. A Londres, Centrica s'envolait de 6,42%, SSE de 2,82%. Mais à Paris, TotalEnergies perdait 1%, Engie 0,10%. A Milan, le géant italien des hydrocarbures Eni reculait de 1,63%, à Madrid, Iberdrola perdait 0,19%.

Bouygues et Siemens convainquent

Bouygues a vu son bénéfice net chuter de 33% sur neuf mois, du fait d'opérations non récurrentes mais ses revenus ont cru de 8% sur la même période, à 29,677 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses prudents objectifs financiers de l'année. L'action reculait de plus de 5,58% à Paris vers 15H GMT.

Le géant industriel allemand Siemens a aussi vu son bénéfice net annuel 2021/2022 (exercice clos au 30 septembre) chuter d'un tiers, à 4,4 milliards d'euros, en raison d'une dépréciation comptable. Après avoir bondi de plus de 7% dans les premiers échanges, le groupe gagnait 5,82% autour de 15H GMT.

Du côté des devises et du pétrole

Les cours du pétrole reculaient: le prix du baril de Brent de Mer du Nord pour livraison en janvier 2023 reculait de 1,02% à 91,92 dollars, celui de WTI américain pour livraison en décembre de 1,82% à 84,03 dollars vers 14H55 GMT.

La livre reculait de 1,04% face au dollar à 1,1792 dollar pour une livre vers 14H55 GMT.

L'euro reculait de 0,58% face au dollar, à 1,0334 dollar.

Le bitcoin reculait de 0,14% à 16.507 dollars.

bur-mgi/clc