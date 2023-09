Les marchés mondiaux sur la défensive face aux taux élevés

Les Bourses mondiales sont mitigées mercredi, certaines tentant un rebond après plusieurs séances de repli causées par les craintes des investisseurs concernant le niveau élevé des taux d'intérêt.

En Europe, les places de Paris (+0,13%), Londres (-0,05%), Francfort (-0,13%) et Milan (+0,02%) évoluent autour de l'équilibre vers 07H25 GMT.

En Asie, après un début de séance en nette baisse, la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,18%. Shanghai (+0,16%) et Hong Kong (+0,64% dans les derniers échanges) ont entamé un rebond après de nets replis enregistrés depuis le début de la semaine.

La tendance baissière est influencée par la nette baisse de plus de 1% des trois indices de la Bourse de New York mardi, guidés par un mouvement d'aversion au risque lié à l'accumulation de nuages noirs sur la conjoncture mondiale, des taux obligataires élevés aux cours du pétrole.

"La baisse de l'épargne [...] et l'augmentation des défauts de paiement témoignent de la crise croissante du coût de la vie, alors que la lutte contre l'inflation menée par les banques centrales n'est certainement pas encore terminée", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

La confiance des consommateurs s'est fortement dégradée aux Etats-Unis en septembre, et de manière plus importante qu'anticipé par les analystes.

Sur le marché obligataire, les tensions sont exacerbées depuis le début de semaine dernière par la perspective de taux d'intérêt élevés pour longtemps, scénario évoqué par les banques centrales la semaine passée.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a atteint 4,56%, une première depuis près de 16 ans et celui à 30 ans s'est ainsi hissé jusqu'à 4,69%, altitude qu'il n'avait plus fréquenté depuis plus de 11 ans.

Les taux d'intérêt des dettes française et allemande à 10 ans ont aussi inscrit de nouveaux records depuis plus de dix ans. Vers 07H10 GMT, le rendement de l'Etat allemand à 10 ans s'établissait à 2,79%, stable par rapport à la veille.

De plus, "les investisseurs continuent de se débarrasser des actions et d'acheter des dollars américains en raison de l'incertitude qui plane quant à la possible paralysie du gouvernement américain dans trois jours", ajoute Ipek Ozkardeskaya.

Tous les financements des services fédéraux pourraient en effet être soudainement coupés après la date limite du 30 septembre, si aucun accord budgétaire n'est trouvé.

Le Sénat américain a rédigé mardi une proposition de budget à court terme de dernière minute, même s'il y a peu de chances qu'elle soit approuvée par la Chambre des représentants.

Evergrande en résidence surveillée

Le patron d'Evergrande, le promoteur chinois à l'endettement astronomique, est en résidence surveillée, affirme mercredi l'agence Bloomberg, au moment où le groupe fait face à une pression accrue de ses créanciers.

L'action du groupe chutait de plus de 10% dans les derniers échanges, entraînant d'autres sociétés du secteur comme Guangzhou R&F Properties (-2,40%) ou China Aoyuan (-6,90%).

Hausse du pétrole, baisse du gaz

Les prix du pétrole évoluent en hausse vers 07H15 GMT, dans une fourchette de prix toujours élevée.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, prenait 0,65% à 94,58 dollars et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance, gagnait 0,92% à 91,22 dollars.

Du côté du gaz naturel, le TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, baissait de 4,17% à 38,64 euros le mégawattheure (MWh).

L'euro reculait encore de 0,06% face au dollar, qui évolue à ses plus hauts niveaux depuis mars face à la monnaie unique européenne, à 1,0566 dollar pour un euro.

Le bitcoin montait de 0,38% à 26.245 dollars.

bur-jvi/kd/de