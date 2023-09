Les marchés mondiaux satisfaits des chiffres d'inflation

Les Bourses mondiales progressent et les taux d'intérêt obligataires se détendent vendredi après la publication de chiffres jugés satisfaisants par les investisseurs concernant l'inflation en zone euro et aux États-Unis.

Wall Street profitait de la détente obligataire: vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,33%, le S&P 500 0,76% et le Nasdaq 1,32%.

Après une ouverture dans le vert, les principaux indices boursiers européens ont vu leurs gains après la publication de l'inflation en zone euro en septembre. Paris gagnait 1,11%, Francfort 1,16%, Londres 0,58% et Milan 1,02%.

En zone euro, la hausse des prix à la consommation a chuté à 4,3% sur un an, son plus bas niveau en deux ans, après 5,2% en août. Le chiffre est meilleur qu'attendu par les analystes.

Pour Samuel Zief, responsable de la stratégie mondiale de change au sein de J.P. Morgan Private Bank, ces données "renforcent [la] conviction que le cycle de hausse de la Banque centrale européenne (BCE) est terminé". Il note que "les signes de pressions sur les prix plus faibles que prévu devraient atténuer les inquiétudes persistantes de la BCE".

Aux États-Unis, l'inflation s'est accélérée à 3,5% en août, tirée par la hausse des prix de l'essence à la pompe, selon l'indice PCE, mesure privilégiée par la Réserve fédérale (Fed) américaine.

Mais, hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation dit sous-jacente ralentit, à 3,9% sur un an contre 4,3% en juillet, au plus bas depuis près de deux ans.

Ces chiffres sont conformes ou légèrement inférieurs aux prévisions des analystes, ce qui rassure les marchés.

Les taux se détendaient sur le marché obligataire, autant pour les dettes des États européens que pour les États-Unis.

Le taux d'intérêt de la dette de l'État allemand à 10 ans s'établissait à 2,82% vers 13H55 GMT, contre 2,93% la veille, et l'équivalent français était à 3,38% contre 3,49% jeudi.

Celui des États-Unis reculait à 4,52% contre 4,58% jeudi.

Les rendements obligataires avaient atteint des plus hauts de plusieurs années la veille et ne cessaient de grimper face à la perspective que les banques centrales maintiennent leurs taux directeurs élevés plus longtemps que prévu.

Par ailleurs, la situation politique aux États-Unis retient aussi l'attention des investisseurs, alors "qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans les négociations visant à éviter un shutdown" - paralysie du budget de l'État fédéral - poursuit l'analyste.

Ce "shutdown" pourrait commencer dès dimanche si les élus du Congrès ne parviennent pas à s'entendre.

Nike encore plus performant

L'action Nike grimpait de 9,10% à New York et entraînait tout le secteur des biens et équipements sportifs, après de bons résultats dégagés au trimestre écoulé se terminant fin août.

A Francfort, Adidas gagnait 7,09% et Puma 8,20%. JD Sports progressait de 5,50% à Londres.

Commerzbank recherché

Commerzbank bondissait de 11,64% à Francfort après son annonce jeudi soir de vouloir mieux associer ses actionnaires à ses bénéfices futurs, par ailleurs attendus en hausse, que ce soit grâce à de meilleurs dividendes ou à des rachats d'actions.

Aston Martin met la gomme

Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin s'envolait de 12,80% à la Bourse de Londres après l'annonce d'une augmentation de la participation de son premier actionnaire, le consortium Yew Tree, mené par le milliardaire canadien Lawrence Stroll.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole abandonnaient tous leurs gains du début de séance et étaient plutôt stables vers 13H50 GMT, toujours prochaes de la barre symbolique des 100 dollars le baril.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 95,34 dollars (-0,04%).

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain de même échéance, il perdait 0,19%, à 91,54 dollars.

Le dollar reculait face à la plupart des autres principales devises, les investisseurs encaissant des prises de bénéfices après l'ascension du billet vert ces dernières semaines.

L'euro montait de 0,21% à 1,0588 dollar. Le billet vert s'inclinait également face à la livre, qui prenait 0,20% à 1,2227 dollar.

