Les marchés mondiaux restent sur la défensive, la BCE lève un peu le pied

Les Bourses mondiales sont en baisse jeudi, ne profitant pas des ralentissements amorcés par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne dans la trajectoire des taux directeurs, ces inflexions étant attendues.

En Europe, Londres cède 0,85%, Francfort 0,62% et Milan 0,61%, Paris 1,02% vers 13H45 GMT, la tendance du début de séance n'étant pas affectée par la décision de la Banque centrale européenne.

Les indices de Wall Street reculent dans les premiers échanges: le Dow Jones de 0,71%, le S&P 500 de 0,67%, et le Nasdaq de 0,51%.

La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses principaux taux directeurs de 0,25 point de pourcentage, poursuivant sa politique de resserrement monétaire contre l'inflation en zone euro, mais à une rythme moins soutenu que précédemment.

Comme la Réserve fédérale américaine la veille, elle n'a pas donné d'indication claire sur la suite du cycle de hausses de taux face à une inflation qui reste élevée.

Mercredi, les investisseurs n'ont pas apprécié les déclarations de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a déclaré qu'"aucune décision sur une pause n'a été prise aujourd'hui" et a écarté l'idée d'une baisse des taux cette année.

La BCE a aussi rappelé que "l'inflation continue d'être trop élevée pour trop longtemps" et sa présidente Christine Lagarde a répété lors de sa conférence de presse que l'institution "ne faisait pas de pause".

"Les données récentes sur la production ont été plus fortes que prévu et l'inflation sous-jacente", qui exclut les prix plus volatils de l'énergie et de l'alimentation, "a à peine diminué, mais le resserrement des conditions de crédit exercera certainement une pression à la baisse sur les prix au fil du temps", estime Charles Seville, économiste de Fitch Rating.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des Etats européens montent après la réunion de la Banque centrale européenne, le taux de l'emprunt à 10 ans allemand s'établissant à 2,28% contre 2,24% la veille.

Pacwest au centre des craintes

Les craintes des investisseurs concernant les banques régionales américaines ont été ravivées par Pacwest, qui chute de 45% dans les premiers échanges.

La banque envisagerait des options afin de lever des fonds, mais a précisé dans un communiqué, destiné à calmer les esprits, qu'elle n'avait pas constaté de mouvement sortant de l'ordinaire sur ses dépôts.

La publicité pas réclamée

Dans la lignée de la baisse de 4% du géant américain de la publicité Omnicon mercredi, le Français Publicis (-6,52%), et l'Anglais WPP (-4,57%), étaient délaissés par les investisseurs.

"Le bon équilibre des activés est essentiel pour soutenir la croissance dans l'environnement économique actuel", ont rappelé les analystes de Deutsche Bank dans une note réaffirmant leur appréciation du secteur.

Ferrari fonce, les marchés embraient

Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a engrangé une croissance à deux chiffres de ses recettes (+20,5%) et bénéfices (+24%) au premier trimestre et a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2023. Son action montait de 3,60% sur la séance, et de 31% depuis le début de l'année.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole se stabilisent après leur chute des deux derniers jours.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI), variété américaine de référence, pour livraison en juin, était stable (-0,02%) à 68,44 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, à échéance en juillet, grappillait 0,10%, à 72,40 dollars.

L'euro fléchissait face au dollar (-0,18% à 1,1042 dollar) avec le ralentissement de la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE).

La livre a atteint un plus haut d'un an face au dollar, à 1,2593 dollar, en début de séance. Vers 12H30 GMT, elle valait 1,2573 dollar (+0,07%).

Le bitcoin prenait 1,26% à 28.890 dollars.

