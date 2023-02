Les marchés mondiaux rebondissent après la mauvaise surprise de l'inflation américaine

Les Bourses occidentales ont terminé en hausse lundi, principalement portées par un effet de rattrapage après la publication des chiffres d'inflation américains plus élevés qu'attendu qui ont ravivé la crainte d'une politique monétaire plus stricte de la Fed (banque centrale américaine).

Sur le Vieux continent, les indices ont terminé dans le vert, avec une nette hausse pour Paris (+1,51%), Francfort (+1,13%) et Milan (+1,74%) et une progression de 0,72% pour Londres.

A Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,22%, l'indice Nasdaq a pris 0,63% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,31%.

"On a eu une fin de semaine compliquée et aujourd'hui on a un rattrapage qui s'opère après l'inflation aux Etats-Unis, une actualité macro-économique qui a remis l'accent sur la politique monétaire de la banque centrale américaine" (Fed), observe Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque.

Wall Street a en effet terminé vendredi sa pire semaine de l'année et les taux obligataires ont grimpé après la publication d'un rebond surprise de l'indice des prix PCE, indicateur d'inflation privilégié par la puissante institution américaine.

Dans le détail, les prix ont augmenté de 5,4% en janvier par rapport à un an auparavant, un chiffre nettement supérieur aux prévisions du marché qui tournaient autour de 4,9%.

Des données inquiétantes pour les investisseurs alors que la cible de la banque centrale américaine est de faire baisser l'inflation à 2%.

Selon Karl Haeling de LBBW, "d'une certaine façon, (les investisseurs) ont intégré le pire scénario envisageable pour la Fed en l'état", après avoir été trop optimistes en début d'année quant à la trajectoire de l'inflation et de la politique monétaire cette année.

Pour les séances à venir, "côté statistiques, le calendrier sera un peu moins fourni que la semaine dernière, mais les marchés seront tout de même très attentifs à certaines données", note Vincent Boy, analyste chez IG France.

Parmi elles, les premières estimations de l'inflation en France, en Allemagne et dans la zone euro, mais aussi deux indices d'activité ISM aux Etats-Unis: l'un pour l'industrie manufacturière mercredi, l'autre pour le secteur des services vendredi, qui devraient offrir de premiers renseignements sur la trajectoire de l'économie américaine en février.

Retour en fanfare pour Commerzbank

Le second groupe bancaire allemand Commerzbank s'est offert un retour tonitruant au Dax, terminant en hausse de 4,55%.

La banque au logo jaune a réintégré l'indice vedette allemand de manière effective lundi, en remplacement du gazier Linde, après avoir dû céder sa place en septembre 2018.

Tesla intrigue

Tesla a pris de la vitesse (+5,46%), avant la journée investisseurs de mercredi, lors de laquelle le constructeur automobile devrait faire des annonces.

L'obligataire tire la tech

A Wall Street, les valeurs technologiques ont profité de l'accalmie des taux obligataires, en premier lieu les grands noms des semi-conducteurs comme AMD (+0,87%), Texas Instruments (+0,95%) ou Broadcom (+1,33%).

En Europe, le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a terminé en hausse de 2,07%, ASM a pris 2,43% et Infineon a gagné 0,64%.

Du côté des matières premières et des devises

Les cours du pétrole se sont repliés lundi, mal orientés par un indicateur américain avancé qui nourrit les interrogations sur la demande d'or noir, dans un marché hésitant.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a cédé 0,85%, pour clôturer à 82,45 dollars.

Quand au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, également avec échéance en avril, il a abandonné 0,83% à 75,68 dollars.

Sur le marché des changes, la livre a bondi après l'annonce de la conclusion d'un accord entre Bruxelles et Londres sur les contrôles post-Brexit en Irlande du Nord, écartant des nuages qui embrument les perspectives économiques britanniques.

Vers 21H45 GMT, la livre prenait 0,98% à 1,2062 dollar.

Le bitcoin baissait de 0,91% à 23.384 dollars.

bur-mgi-tu/elm