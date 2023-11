Les marchés mondiaux ravis par les banques centrales, forte décrue des taux

Les Bourses progressent nettement jeudi et les taux d'intérêt obligataires reculent fortement après le statu quo annoncé la veille par la banque centrale américaine, dont le discours du président a été perçu comme accommodant.

Après avoir déjà réagi très positivement mercredi, Wall Street a poursuivi sa hausse à l'ouverture de la séance. Vers 13H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,66%, le S&P 500 1,07% et le Nasdaq 1,20%.

Les places européennes accentuent leurs progressions par rapport au début de journée. Vers 13H45 GMT, Paris gagnait 1,88%, Francfort 1,51%, Londres 1,44%, Milan 1,59%.

Les indices actions profitent de la plus forte chute des rendements obligataires américains depuis mars mercredi, et qui se poursuit jeudi: l'emprunt à 10 ans est passé de 4,93% mardi en clôture à 4,65% vers 13H40 GMT.

En Europe, le taux allemand, qui fait référence, passe de 2,80% à la clôture mardi à 2,69%.

Le ressenti général des marchés après l'intervention du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, rend les investisseurs plus optimistes sur l'absence de nouvelle hausse de taux directeurs dans les prochains mois.

"Le quatrième trimestre sera résolument différent des trois derniers mois et nous sommes plus confiants dans le fait que l'inflation atteindra l'objectif de la Fed. La seule question qui se pose est celle du calendrier", écrit dans une note Jack McIntyre, gérant de portefeuille chez Brandywine Global.

En Europe, la Banque d'Angleterre (BoE) a de nouveau laissé son taux directeur inchangé à 5,25% jeudi, et a retardé ses objectifs de retour de l'inflation à 2% à la fin 2025.

Le taux d'intérêt de la dette du Royaume-Uni à dix ans baissait de 15 points de base à 4,35 contre 4,50% à la clôture de mercredi. Et la livre sterling reculait de 0,33% à 1,1458 euro pour une livre.

"Il devient de plus en plus clair que la Banque d'Angleterre n'a plus l'intention de relever ses taux et que la prochaine étape sera probablement une baisse des taux, même si personne ne sait quand cela se produira", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Plus tôt, la Banque de Norvège a, sans surprise, laissé son taux directeur inchangé mais a confirmé un nouveau resserrement "probable" de sa politique monétaire en décembre.

Du côté des entreprises, les publications de résultats d'entreprises se poursuivent, avec notamment les comptes du géant technologique Apple attendus jeudi après la clôture des marchés américains.

Des résultats salués

Plusieurs entreprises ayant publié leurs résultats étaient nettement saluées par les investisseurs: le numéro un mondial du travail temporaire Adecco bondissait de 12,98%, le fabricant d'équipements de salle de bain Geberit de 10,80%, la compagnie aérienne Lufthansa de 7,94%, le groupe de téléphonie britannique BT de 6,80%, le premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers Aena de 5,57%, le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari de 3,86% et le groupe agroalimentaire Mondelez International de 2,72%.

Du côté des géants boursiers, le laboratoire danois Novo Nordisk, première capitalisation européenne, a présenté des résultats en forte hausse, portés par le succès de ses traitements antidiabétique et anti-obésité, Ozempic et Wegovy. Son action montait de 3,01%, amenant son gain sur l'année à plus 50%.

Shell montait de 2,22% après avoir annoncé un bénéfice de 7 milliards de dollars au troisième trimestre.

Le pétrole en hausse

Les prix du pétrole remontaient jeudi, sans parvenir à effacer leurs lourdes pertes, autour de 5%, depuis le début de la semaine. Le maintien des taux directeurs de la Fed est de nature à favoriser la demande de pétrole brut des Etats-Unis.

Le cours du baril de Brent de mer du Nord gagnait 0,86% à 85,36 dollars et celui du WTI américain 0,53% à 80,87 dollars vers 13H40 GMT.

Sur le marché des changes, l'euro se renforçait de 0,82% à 1,0657 dollar pour un euro.

bur-jvi/fs/clc