Les marchés mondiaux ravis des données sur l'inflation aux Etats-Unis

Les Bourses mondiales s'affichent en hausse jeudi après la publication de l'inflation américaine, plutôt conforme aux attentes des analystes, les investisseurs se réjouissant en particulier du ralentissement de l'inflation sous-jacente.

A Wall Street, vers 13H45 GMT, le Dow Jones gagnait 1,06%, le S&P 500 1,08% et le Nasdaq 1,27%.

En Europe, Paris grimpait de 1,60%, Francfort de 0,96% et Londres de 0,26%.

Selon l'indice CPI publié jeudi par le département du Travail, l'inflation aux États-Unis s'est établie en juillet à 3,2% sur un an, contre 3,0% le mois dernier, tirée par les prix des logements.

Les analystes prévoyaient cependant un rebond un peu plus fort, à 3,3%, selon le consensus de Market Watch.

Un signal positif cependant: l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des prix de l'énergie et de l'alimentation, a continué à ralentir sur un an, à 4,7% contre 4,8% le mois précédent.

Cette donnée est considérée par les économistes comme un signal plus pertinent sur la direction que prend l'inflation.

"Les prix sous-jacents évoluent dans la bonne direction", relève dans une note Rubeela Farooqi, économiste pour High Frequency Economics.

Il s'agit, souligne-t-elle, d'une "bonne nouvelle" pour les responsables de la banque centrale américaine, la Fed, en première ligne dans la lutte contre l'inflation.

"Cependant, les taux de variation actuels justifient une politique restrictive pendant un certain temps pour ramener les prix vers l'objectif", nuance l'économiste.

La Fed est restée floue sur ses intentions pour septembre, laissant la porte ouverte à une nouvelle hausse de ses taux directeurs, à une pause avant une remontée ultérieure ou bien à l'annonce de la fin de son cycle de resserrement monétaire.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans s'établissaient à 3,98% vers 13H40 GMT, contre 4,01% la veille.

Sur le marché des changes, le dollar perdait 0,48% à 1,1027 dollar pour un euro.

Disney resserre les vis

Disney+, la plateforme de streaming de Disney (+0,69% à New York vers 13H45 GMT) lancée en fanfare fin 2019, a perdu des abonnés pour le troisième trimestre consécutif, mais le groupe californien a promis de remonter la pente cet été et d'améliorer sa rentabilité.

Alibaba, forte et inattendue hausse de son chiffre d'affaires

Le géant chinois du e-commerce Alibaba (+5,59% à New York) a annoncé jeudi une hausse bien plus importante qu'attendu de son chiffre d'affaires trimestriel, malgré le ralentissement économique en Chine qui pèse sur la consommation et plusieurs années difficiles.

Pluie de résultats en Allemagne

A Francfort, Siemens reculait de 1,89% après avoir rapporté des résultats pour son troisième trimestre inférieurs aux prévisions des analystes.

L'assureur Allianz (+3,43%) a fait état d'un bénéfice net en hausse de 18,2% au deuxième trimestre, à 2,3 milliards d'euros.

Le groupe industriel Thyssenkrupp montait lui de 3,99% après avoir relevé ses prévisions annuelles.

Le groupe de télécommunication Deutsche Telekom (-0,71%) a lui aussi révisé à la hausse ses prévisions de résultats pour 2023, mais son chiffre d'affaires a baissé au deuxième trimestre.

Du côté du gaz et du pétrole

Les prix du gaz naturel européen reprenaient leur souffle après leur envolée de la veille, poussés par les menaces de grève en Australie dans d'importantes installations gazières, tandis que les cours du pétrole peinaient à trouver une direction claire.

Vers 13H40 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, baissait de 4,96% et évoluait à 37,85 euros.

Quant au pétrole, les deux références mondiales hésitaient, prises entre les données économiques décevantes venant de Chine et les réductions de l'offre des pays exportateurs,. Elles évoluaient cependant toujours aux alentours de leurs plus hauts niveaux de l'année.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait ainsi 0,45% à 87,16 dollars, et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, baissait de 0,70% à 83,81 dollars.

