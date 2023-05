Les marchés mondiaux rassurées par une reprise des contacts entre Etats-Unis et Chine

Les Bourses mondiales accueillent vendredi avec optimisme un premier signe de détente des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine, dans un contexte économique globale toujours incertain.

Les places européennes ont débuté la dernière séance de la semaine en hausse. Vers 07H20 GMT, Paris montait de 0,68%, Londres de 0,34%, Francfort de 0,20% et Milan de 0,54%.

En Asie, Tokyo a pris 0,90%, galvanisée par des résultats d'entreprises. Hong Kong, qui avait commencé la séance en hausse, reculait de 0,58% dans les derniers échanges et Shanghai a perdu 1,12%.

Wall Street a terminé en petite forme jeudi, plombée par un regain de stress autour des banques régionales américaines, après que PacWest a indiqué que de nombreux clients avaient retiré des dépôts début mai.

Parmi les sujets suscitant un peu d'optimisme, Washington et Pékin ont repris contact à un haut niveau diplomatique. Le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, a rencontré le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, mercredi et jeudi à Vienne, après plus de deux mois de froid.

En outre, les dernières statistiques économiques américaines montrent "des signes d'un marché de l'emploi qui se détend et de quoi être optimiste concernant les perspectives d'inflations, selon Taylor Nugent, de National Australia Bank.

Mais certains investisseurs voient le verre à moitié vide et craignent un ralentissement de l'économie face à une consommation qui faiblit.

Pour John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud, "le regain du stress bancaire, l'échéance du plafond de la dette et les véritables intentions des banquiers centraux" pèsent sur le moral des investisseurs.

"Il y aurait de très graves répercussions non seulement pour les États-Unis mais aussi pour l'économie mondiale en cas de défaut de paiement de la dette américaine", a déclaré jeudi la directrice de la communication du Fonds monétaire international, Julie Kozack.

Une réunion prévue vendredi entre Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, et d'autres dirigeants parlementaires, a été repoussée à la semaine prochaine.

JD.com salué

Les investisseurs ont salué les résultats solides du géant chinois du commerce en ligne JD.com, qui a rapporté un bénéfice net de 0,9 milliard de dollars au premier trimestre, contre une perte à la même période en 2022.

Son action bondissait de 7,11% dans les derniers échanges à Hong Kong et a entraîné le reste du secteur technologique chinois: Alibaba prenait 2,18%, Baidu 3,46% et Meituan 3,58%.

Richemont se démarque

Le géant suisse du luxe Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a publié des ventes annuelles record, en hausse de 19%, à plus de 19,9 milliards d'euros, plus que prévu par les analystes, sur fond de reprise en Asie sur les trois derniers mois de l'exercice.

Pour son exercice 2022/2023 décalé (clos au 31 mars), son bénéfice net annuel a chuté de 86% à 301 millions d'euros en raison d'une cession partielle, précisant cependant que le bénéfice a grimpé de 60% pour les activités conservées en portefeuille.

Son action grimpait de 4,98% à Zurich. Ailleurs dans le secteur du luxe, Kering prenait 2,15% à Paris, Burberry 1,62% à Londres et Salvatore Ferragamo 0,84% à Milan.

Nissan et Honda roulent droit

Les constructeurs automobiles japonais Nissan (+5,27% à Tokyo) et Honda (+4,43%) ont dévoilé jeudi des prévisions optimistes pour leurs prochains résultats annuels, malgré des vents contraires persistants. Nissan a aussi relevé son dividende et Honda a annoncé un plan de rachat de ses propres actions pour 200 milliards de yens maximum.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Les prix du pétrole reculaient vers 07H15 GMT. Le baril de WTI américain, avec échéance en juin, cédait 0,42% à 70,57 dollars et celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet reculait de 0,29% à 74,76 dollars.

Le marché des changes était peu animé. L'euro gagnait 0,15% face au dollar à 1,0932 dollar.

Le bitcoin tombait de 3,66% à 26.290 dollars, au plus bas depuis deux mois.

bur-jvi/ys/spi