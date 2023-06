Les marchés mondiaux prudents avant l'inflation

Les Bourses mondiales, prudentes jeudi, attendent les données sur l'inflation en Allemagne et la croissance aux Etats-Unis, gardant en tête les discours encore offensifs tenus par les banquiers centraux occidentaux cette semaine.

Les Bourses européennes se tassent après deux séances de hausse: vers 07H15 GMT, Paris montait de 0,03%, et Milan de 0,15% tandis que Londres baissait de 0,15% et Francfort de 0,04%.

En Asie, Shanghai recule de 0,13%, Hong Kong de 1,29% dans les derniers échanges, tandis que la Bourse de Tokyo a gagné 0,12%, portée par la faiblesse de la monnaie japonaise.

Un dollar valait 144,68 yens vers 07H00 GMT, le billet vert étant encore en hausse de 0,13%.

La monnaie japonaise, lestée par le grand écart entre la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon (BoJ) et les resserrements observés ailleurs, a poursuivi son recul face au dollar mercredi après les propos du patron de la Fed Jerome Powell qui n'a pas écarté la possibilité de hausses de taux "lors de deux réunions successives" à partir juillet.

A l'inverse, le gouverneur de la BoJ Kazuo Ueda, qui s'est exprimé lors de la même conférence à Sintra, au Portugal, a réitéré son intention de maintenir sa politique monétaire "inchangée pour le moment".

Les investisseurs "espèrent que les données à venir permettront d'atténuer" le message inflexible des banquiers centraux occidentaux, "en commençant par les chiffres de l'inflation en Allemagne pour le mois de juin", relate Michael Hewson, analyste de CMC Markets. Les régions allemandes vont d'abord publier leurs données dans la matinée, avant la publication fédérale en milieu de séance.

Mercredi, l'inflation en Italie est ressortie en nette baisse et légèrement inférieure aux attentes.

Vendredi, les données pour la France, la zone euro et les Etats-Unis sont aussi attendues.

En deuxième partie de séance jeudi, est aussi attendue la dernière estimation de la croissance américaine au premier trimestre. Elle avait été révisée à la hausse, de 1,3% contre 1,1% initialement annoncé.

Renault se donne des marges

Renault a annoncé jeudi revoir en hausse sa prévision de rentabilité pour 2023 après avoir enregistré de bonnes ventes depuis le début de l'année. Le groupe, qui comprend les marques Renault, Dacia et Alpine, vise désormais un taux de marge opérationnelle (soit le ratio entre le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires) compris entre 7% et 8%, contre une marge supérieure ou égale à 6% précédemment. L'action a bondi de 6% dans les premiers échanges avant de se tasser à +3% vers 07H10 GMT.

Engie trouve un accord avec la Belgique

Le groupe français Engie (+1,37%) a annoncé jeudi la signature d'un accord avec le gouvernement belge sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires, mettant fin à un long bras de fer sur le montant pour les coûts du traitement des déchets qui a été fixé à 15 milliards d'euros.

De côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole repartaient à la baisse vers 07H00 GMT, après leur rebond de mercredi grâce à la publication d'une réduction massive des stocks de brut américains.

Le baril de Brent de mer du Nord valait 73,75 dollars (-0,38%), celui de WTI américain 69,31 dollars (-0,36%).

Le dollar continuait de gagner du terrain face à l'euro, porté par les propos du président de la Banque centrale américaine: il montait de 0,07% à 1,0906 euro pour un dollar.

bur-fs/jnb/pta