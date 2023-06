Les marchés mondiaux prennent leur mal en patience

Les Bourses mondiales sont globalement orientées en légère hausse mercredi, sans actualité majeure et dans l'attente des prochaines réunions des banques centrales.

A Wall Street, l'indice Dow Jones gagnait 0,13%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,35% et l'indice élargi S&P 500 de 0,21% vers 13H55 GMT.

Sur le Vieux continent, Paris gagnait 0,23%, Londres 0,13%, Francfort 0,16% mais Milan cédait 0,11%.

L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a légèrement révisé en hausse ses perspectives de croissance de l'économie mondiale à +2,7% en 2023, contre 2,6% prévu au mois de mars. L'institution internationale prévoit que l'inflation descendra à 6,6% en 2023 puis à 4,3% en 2024.

"Nous voyons une reprise à l'horizon, mais il y a encore beaucoup de travail pour se libérer des chocs du passé", a affirmé mercredi Clare Lombardelli, cheffe économiste de l'OCDE, qui a ajouté que "la reprise sera plus faible en comparaison avec les standards du passé".

L'inflation, qui reste tenace en Europe et aux Etats-Unis, pousse les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt ou à les laisser élevés.

Les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne la semaine prochaine poussent ainsi les investisseurs à la prudence et à l'attentisme.

Plus tôt, les acteurs du marché ont continué de s'inquiéter de la reprise de l'économie en Chine.

"Les investisseurs ont constaté que les données sur les exportations chinoises n'étaient pas à la hauteur des attentes, ce qui a ravivé les craintes d'un ralentissement de la demande mondiale", explique Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

La Chine a en effet vu ses exportations se contracter de 7,5% en mai sur un an, un repli beaucoup plus prononcé qu'attendu et qui s'accompagne d'une baisse des importations de 4,5% sur un an.

Danske Bank en hausse après des annonces

La première banque danoise Danske Bank (+6,96% vers 13H50 GMT à Copenhague) a relevé mercredi ses prévisions financières pour cette année et a indiqué prévoir de recommencer à verser un dividende au titre des bénéfices de 2023. Danske Bank a de plus annoncé son intention de vendre ses activités de banque de détail en Norvège.

Les résultats d'Inditex salués

Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu son bénéfice net bondir de 54% au premier trimestre grâce au dynamisme de ses ventes, qui a compensé l'impact de l'inflation sur ses coûts de production. Son action grimpait de 6,44% à Madrid vers 13H50 GMT.

Du côté des devises et des matières premières

Les prix du pétrole montaient légèrement mercredi, les réductions supplémentaires de production annoncées par l'Arabie saoudite se voyant déjà presque compensées par des données économiques décevantes venant de Chine, même si les prix restent sous pression.

Vers 13H45 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,70% à 76,83 dollars et le WTI américain 0,85% à 72,35 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro progressait de 0,32% par rapport au dollar, à 1,0727 dollar.

La livre turque chutait de 6,35% par rapport au dollar à 23,08 livres pour un dollar vers 13H45 GMT, s'écroulant également face à la plupart des autres devises.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui mène une politique monétaire hétérodoxe, a nommé samedi un nouveau ministre de l'Économie, Mehmet Simsek, qui aura pour mission d'endiguer l'inflation (39,6% sur un an en mai) et de remettre l'économie turque sur les rails.

Selon Timothy Ash, analyste spécialiste des marchés émergents au cabinet BlueBay, le nouveau ministre devrait pousser la Banque centrale turque à adopter "une politique rationnelle", synonyme de "monnaie plus faible".

Le bitcoin recule de 0,53% à 26.800 dollars.

bur-mgi/fs/clr