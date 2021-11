Les marchés mondiaux plutôt en repli avant l'inflation américaine

Les marchés boursiers étaient sur la défensive mercredi, au milieu de plusieurs indicateurs d'inflation, dont les prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus à 13H30 GMT.

En Europe, alors que Paris (-0,33%), plombée par les valeurs du luxe, et Francfort (-0,09%) perdaient du terrain, Londres progressait de 0,49% et Milan de 0,04%, vers 12H40 GMT.

Après une séance clôturée en repli, la Bourse de New York s'orientait vers une ouverture en recul. Les contrats à terme des principaux indices perdaient de 0,14% à 0,49%.

En Chine, en octobre, les prix à la production ont progressé de 13,7% sur un an, hausse inédite en 26 ans et les prix à la consommation se sont inscrits en hausse de 1,5% sur un an, après quatre mois de ralentissement. Ces deux chiffres sont ressortis plus élevés qu'attendu.

Ces données s'ajoutent à celles publiées mardi aux Etats-Unis, montrant une forte hausse sur un an (+8,6%) des prix à la production (PPI), mais conforme aux attentes.

Ce mercredi, les prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) seront encore plus scrutés par les opérateurs de marché.

Les marchés ne s'affolent pas après ces chiffres "car les investisseurs sont bien conscients que la Fed continuera à fermer les yeux sur le problème", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, jugeant qu'il n'y aura "peut-être pas de réaction négative du marché à la surchauffe de l'inflation".

En Allemagne, l'inflation s'est établie à 4,5% sur un an en octobre, selon les données définitives, au plus haut depuis 1993.

Les taux d'intérêt des dettes souveraines se tendaient légèrement après la publication de ces chiffres.

Les investisseurs continuent par ailleurs de suivre l'évolution de la saga du géant chinois de l'immobilier ultra endetté Evergrande, qui fait face à une échéance ce mercredi pour payer les intérêts de trois obligations d'une valeur totale de 148 millions de dollars.

Le luxe mal orienté

La situation en Chine perturbait les valeurs du luxe mercredi.

En Chine, la hausse des prix à la consommation, la résurgence des cas de Covid-19 dans certaines régions et la politique de zéro contamination suivie par les autorités sont autant d'éléments qui peuvent avoir un impact sur les recettes des entreprises du secteur, très dépendantes du marché chinois.

A Paris, Kering reculait de 2,74% à 663 euros, Hermès de 1,77% à 1.415 euros et LVMH de 2,32% à 690,90 euros.

A Londres, Burberry lâchait 1,99% à 1.947 pence.

A Milan, Salvatore Ferragamo chutait de 6,98% à 18,58 euros, malgré une hausse de son chiffre d'affaires de 34% au cours des neuf premiers mois de l'année.

Wetherspoon en manque de clients âgés

La chaine de pubs britannique Wetherspoon (-6,90% à 958 pence) a vu ses ventes trimestrielles souffrir de la peur du Covid-19 chez ses clients âgés, qui ont tendance à rester chez eux par crainte d'attraper le virus dans les lieux publics.

Marks and Spencer rehausse ses prévisions

Marks and Spencer était en hausse de 13,36% à 220 pence, après de bons résultats trimestriels et des prévisions rehaussées.

ITV au-dessus du niveau pré-pandémie

Le groupe audiovisuel britannique ITV bondissait de 13,82% à 124 pence et tirait la Bourse de Londres, après de bons résultats trimestriels et un chiffre d'affaires en hausse comparé à la période ayant précédé la pandémie.

Nouveau contrat pour Valneva

Le laboratoire franco-autrichien Valneva grimpait de 20,79% après l'annonce d'un accord, conclu avec la Commission européenne, allant jusqu'à 60 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 d'ici à 2023.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier cédait 0,41% à 84,42 dollars vers 12H30 GMT.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre lâchait 0,82% à 83,46 dollars.

L'euro perdait 0,38% face au billet vert à 1,1549 dollar.

Après un nouveau record à plus de 68.500 dollars atteint la veille, le bitcoin reculait de 1,63% à 66.620 dollars.

bur-jvi/vac/eb