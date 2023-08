Les marchés mondiaux plutôt à la hausse avant des chiffres sur l'emploi américain

Les marchés mondiaux évoluent plutôt à la hausse mercredi, comme la veille, grâce à des chiffres perçus comme positifs pour la politique monétaire américaine, en attendant la publication d'autres indicateurs macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis.

Après une ouverture en petite hausse, l'Europe boursière était plus mitigée. Londres gagnait 0,46%, et Milan 0,33%, tandis que Francfort cédait 0,10% et Paris était quasi stable (+0,05%), vers 07H20 GMT.

En Chine, les Bourses ont reçu un léger soutien en début de séance avec la publication d'un article de Bloomberg qui affirme que les plus grandes banques chinoises soutenues par l'Etat pourraient réduire leurs taux sur les prêts hypothécaires et les dépôts, afin de soutenir le très en difficulté secteur immobilier du pays.

Shanghai a terminé quasi stable (+0,04%), tout comme Hong Kong (+0,06%) dans les derniers échanges.

La place de Tokyo a pris 0,33%.

Mardi, les indices de Wall Street ont fini en nette hausse, notamment le Nasdaq et le S&P 500, grâce à la détente du marché obligataire, après la publication d'un rapport du ministère américain du Travail.

Les emplois vacants aux Etats-Unis sont tombés à un plus bas depuis mars 2021 en juillet et la confiance des consommateurs américains s'est fortement dégradée en août.

"La faiblesse des données (...) a renforcé les attentes d'une pause (des relèvements de taux, ndlr) en septembre, et a fait pencher les probabilités en faveur d'une absence de hausse en novembre également", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Après leur net repli de mardi, les taux d'intérêt se stabilisaient sur le marché obligataire mercredi. Celui de la dette américaine à dix ans s'établissait à 4,14% vers 07H15 GMT contre 4,12% mardi à la clôture et l'équivalent allemand se négociait à 2,55% contre 2,51% mardi.

Toujours sur le front de l'emploi américain, le rapport mensuel ADP/Stanford Lab sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour août est attendu à 12H15 GMT, avant l'ouverture de Wall Street. Peu après sera aussi publiée la deuxième estimation du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre.

"Le rapport ADP devrait révéler moins de 200.000 de créations d'emplois privés en août, tandis que la croissance américaine devrait être révisée de 2% à 2,4% pour le deuxième trimestre", prévoit Ipek Ozkardeskaya.

Selon elle, "si les données sont conformes aux attentes, l'optimisme d'hier se poursuivra tout au long de la journée."

L'agenda de la séance est également chargé en Europe, avec la publication de l'indice des prix à la consommation, principale mesure de l'inflation, en Allemagne pour août et des indicateurs de la confiance des consommateurs et des entreprises en zone euro.

"Nous nous attendons à de nouveaux signaux d'alarme concernant la santé de l'économie européenne en raison du resserrement des conditions financières en Europe et de la crise énergétique", prévient Mme Ozkardeskaya.

Delivery Hero déçoit

Le livreur de repas Delivery Hero (-2,13% à Francfort) a déçu les attentes en enregistrant une perte nette de 832 millions d'euros au premier semestre, plus qu'anticipé par le consensus d'analystes.

Pétrole, devises et bitcoin peu animés

Les prix du pétrole continuent de progresser, comme la veille, vers 07H15 GMT. Le baril de Brent de Mer du Nord prenait 0,42% à 85,85 dollars et celui de WTI américain 0,57% à 81,61 dollars.

Le prix du gaz en Europe reculait encore (-4,67% à 33,44 euros le mégawattheure), malgré l'annonce d'une grève sur des sites de production de gaz naturel liquéfié en Australie à partir du 7 septembre.

L'euro cédait 0,12% face au dollar, à 1,0867 dollar pour un euro.

Le bitcoin se stabilisait (-0,57%) à 27.420 dollars, au lendemain d'une envolée de son cours après une décision de justice aux Etats-Unis qui pourrait rendre la cryptomonnaie plus accessible aux investisseurs et au grand public.

