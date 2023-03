Les marchés mondiaux inquiétés par la perspective des hausses de taux

Les marchés européens étaient orientés en baisse jeudi, dans la crainte d'un énième durcissement des politiques monétaires menées aux États-Unis et en Europe avant la publication des chiffres de l'inflation de la zone euro pour février.

En Europe, la Bourse de Paris reculait de 0,37% vers 09H00 GMT, Londres de 0,05%, Francfort de 0,43% et Milan de 0,88%.

En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé en léger repli, l'indice vedette Nikkei a clôturé pratiquement à l'équilibre (-0,06%), à l'instar de Shanghai (-0,05%), tandis que Honk Kong a perdu 0,92%.

L'entrain des marchés asiatiques, portés par des signaux de reprise économique, a été coupé par Wall Street qui a terminé en ordre dispersé sous l'effet d'un indicateur d'inflation américain en hausse, provoquant une nouvelle ruade des taux obligataires.

"Aujourd'hui, les investisseurs se concentreront sur l'estimation flash de l'IPC pour février, mais il ne fait aucun doute que les données seront décevantes", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"Mardi, les données ont montré que l'inflation française a atteint un record, l'inflation espagnole a également augmenté, et hier, c'était au tour des Allemands d'annoncer de mauvais résultats", a-t-elle détaillé.

Les chiffres de l'inflation en zone euro pour février seront publiés à 10H00 GMT, les analystes s'attendant à ce que leur prédiction, située à 8,2%, soit dépassée. Puis, à 12H30 GMT, la Banque centrale européenne présentera un compte-rendu de sa réunion de politique monétaire de février.

Des deux côtés de l'Atlantique, les marchés ont les yeux rivés sur les banques centrales. La Fed et la BCE ont pour objectif de ramener l'inflation autour de 2%.

Les marchés s'attendent de plus en plus à voir les taux de la Fed atteindre 5,5%, contre une fourchette de 4,5% à 4,75% actuellement.

Sur le marché obligataire, "le rendement des bons du Trésor américain à six mois a atteint 5,14 % mardi, un record depuis 2007", a noté John Plassard, de Mirabaud. Jeudi, il s'établissait à 4,02% vers 08H50 GMT.

En Europe, le taux français à 10 ans était à 3,21%, dépassant son plus haut depuis janvier 2012.

Tesla roule sur les semi-conducteurs

Les producteurs de semi-conducteurs souffraient des commentaires de Tesla lors de la journée investisseurs du constructeur. Un responsable du développement des moteurs a indiqué que l'entreprise d'Elon Musk a mis au point en interne une architecture de transistors nécessitant moins de silicium et "développé (son) propre microprocesseur".

A Paris, STMicroelectronics perdait plus de 5% vers 08H50 GMT. A Francfort, Infineo reculait d'environ 3%.

Trois fois moins de bénéfices pour Clariant

Le groupe suisse de chimie Clariant a vu son bénéfice net divisé par plus de trois en 2022, à 116 millions de francs suisses (115 millions d'euros), contre 373 millions un an plus tôt, plombé par le poids de dépréciations d'actifs malgré une forte hausse de ses ventes, selon un communiqué publié mercredi.

Son action chutait de plus de 3% en Suisse.

AB InBev ne brasse pas assez

Le brasseur belgo-brésilien AB InBev perdait plus de 2% à Bruxelles après avoir vu ses volumes mondiaux de boissons écoulés progresser de 2,3% en 2022, à 595 millions d'hectolitres, contre une hausse de 9,6% l'année précédente.

Ce leader mondial, avec ses marques Budweiser, Stella Artois et Corona, a enregistré une hausse de 13% de son bénéfice net en 2022, à 6,4 milliards de dollars (6,1 milliards d'euros), porté par des volumes record.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole baissaient vers 08H40 GMT: le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril perdait 0,29% à 84,06 dollars et celui de WTI américain à même échéance 0,29% à 77,46 dollars.

Sur le marché des changes, la livre perdait 0,44% face à l'euro, à 1,1976 euro. Face au dollar, l'euro reculait aussi, de 0,35% à 1,0630.

Le bitcoin perdait 0,70% à 23.392 dollars.

mgi/rhl