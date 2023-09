Les marchés mondiaux indécis à l'orée d'une semaine chargée

Les marchés mondiaux évoluent sans direction claire mardi matin, les investisseurs se montrant attentistes à l'orée d'une semaine durant laquelle la publication de l'inflation américaine et une réunion de la Banque centrale européenne donneront le ton sur la lutte contre l'inflation.

En Europe, les indices ont ouvert en légère hausse, avant de se montrer plus hésitants: vers 07H50 GMT, Paris (-0,03%) et Milan (-0,02%) évoluaient proches de l'équilibre, quand Francfort reculait de 0,10%. Seule Londres s'affichait en hausse (+0,40%).

Du côté des marchés asiatiques, la Bourse de Tokyo a clôturé mardi en hausse (+0,95%), soutenue par les gains de la veille à Wall Street, quand Hong Kong (-0,40%) et Shanghai (-0,18%) baissaient dans les derniers échanges.

Les investisseurs se montrent attentistes "à l'entame de la semaine de tous les dangers", selon le spécialiste de l'investissement chez Mirabaud John Plassard.

Ils attendent particulièrement la publication mercredi des chiffres de l'inflation américaine, donnée que la Banque centrale américaine (Fed) tente de juguler à coups de hausses de ses taux directeurs.

"Il semble peu probable que l'inflation globale revienne bientôt à l'objectif souhaité de 2%. Par conséquent, la voie à suivre reste difficile et la Fed a encore un long chemin à parcourir", affirme Stephen Innes, de SPI AM.

La Fed a repris ses hausses de taux en juillet mais l'analyste estime que les futures données sur l'inflation américaine "seront suffisamment modérées pour dissuader de nouvelles hausses de taux".

Si la Fed rêve encore de "réussir un atterrissage en douceur" de l'économie américaine, "tout le monde s'accorde" en revanche pour dire que "la situation en zone euro n'est pas brillante", complète Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

L'autre grand rendez-vous sera donc la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi à Francfort.

L'institution devra choisir entre relever ses taux pour la dixième fois d'affilée ou décréter une pause, avec une trajectoire d'inflation décevante et une conjoncture morose.

Sa présidente Christine Lagarde "pourrait être tentée de relever les taux d'intérêt une dernière fois pour maîtriser l'inflation mais la décision ne sera pas aisée", affirme M. Plassard.

L'étau obligataire se détend

Sur le marché obligataire, les taux se détendaient, après des hausses conséquentes lundi, poussés par la perspective de taux des banques centrales "hauts pour longtemps", note Stephen Innes.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint "leur plus haut niveau depuis 16 ans", précise l'analyste. Mardi, ceux-ci se détendaient légèrement, passant de 4,2920 en clôture la veille, à 4,2801 vers 07H17 GMT.

Les taux d'intérêt des emprunts à dix ans français (3,1537 contre 3,1715 la veille), britannique (4,4448 contre 4,4677) et allemand (2,6188 contre 2,63693) se détendaient aussi.

"Nous pensons que les rendements obligataires sont proches d'un plateau", analyse M. Innes, "mais pour en convaincre les investisseurs, il faudra probablement que l'économie soit plus faible et l'inflation plus basse".

Airbus bat de l'aile

Airbus avait du plomb dans l'aile mardi, après que l'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX a annoncé une charge de 3 à 3,5 milliards de dollars dans les "prochaines années" pour les problèmes occasionnés par des contaminants dans des moteurs.

Le constructeur d'avions franco-allemand, qui verra les moteurs de centaines de ses Airbus 320neo inspectés de manière anticipée pour la détection de ce défaut, perdait 1,41% vers 07H25 GMT.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole s'affichent en hausse mardi. Vers 07H20 GMT, le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en novembre se négociait autour de 90,77 dollars (+0,14%) et le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, à échéance en octobre, autour de 87,49 dollars (+0,23%).

Sur le marché des changes, le dollar s'appréciait face à toutes les principales devises. Vers 07H20, il prenait 0,22% face à l'euro, à 0,9322 euro pour un dollar, et 0,14% face au yen, à 146,8 yens pour un dollar.

Le bitcoin reprenait 2,60%, à 25.740 dollars, après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis trois mois, chutant en-dessous des 25.000 dollars.