Les marchés mondiaux font une pause

Les Bourses mondiales évoluent à des niveaux proches de l'équilibre mercredi, encaissant les dernières statistiques sans broncher, en attendant les réunions des banques centrales européenne et américaine de la semaine prochaine.

En Europe, vers 11H55 GMT, Paris grappillait 0,09%, Londres 0,16%, Francfort 0,08% et Milan cédait 0,29%.

La Bourse de New York devrait connaître une ouverture calme également, les contrats à terme des trois principaux indices étant stables.

"Nous voyons une reprise à l'horizon mais il y a encore beaucoup de travail pour se libérer des chocs du passé", a affirmé mercredi Clare Lombardelli, cheffe économiste de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a ajouté que "la reprise sera plus faible en comparaison avec les standards du passé".

L'OCDE a légèrement revisé en hausse ses perspectives de croissance de l'économie mondiale à +2,7% en 2023, contre 2,6% prévu au mois de mars. L'institution internationale prévoit que l'inflation descendra à 6,6% en 2023 puis à 4,3% en 2024.

Cette inflation tenace pousse les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt ou à les laisser élevés.

Les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine poussent ainsi les investisseurs à la prudence et à l'attentisme.

Autre indicateur n'a pas plu aux marchés. La Chine a vu ses exportations se contracter de 7,5% en mai sur un an selon des chiffres des douanes, un repli beaucoup plus prononcé qu'attendu par les analystes sondés par l'agence Bloomberg (-1,8%) et qui s'accompagne d'une baisse des importations de 4,5% sur un an.

Ces chiffres "démontrent encore que la demande faiblit autant" en Chine qu'à l'étranger, souligne Craig Erlam, analyste d'Oanda, surpris par "la vitesse à laquelle le boom économique lié à la réouverture de la Chine s'est estompé".

Hong Kong a néanmoins progressé de 0,81% et Shanghai de 0,08%, soutenues par l'espoir que ces données décevantes poussent le gouvernement chinois à prendre des mesures de soutien àl'activité économique.

La livre turque s'écroule

La livre turque chutait de 6,68% par rapport au dollar à 23,16 livres pour un dollar vers 11H50 GMT, s'écroulant également face à la plupart des autres devises. Elle a atteint un nouveau record à la baisse à 0,0431 dollar pour une livre.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui mène une politique monétaire hétérodoxe, a nommé samedi un nouveau ministre de l'Économie, Mehmet Simsek, qui aura pour mission d'endiguer l'inflation (39,6% sur un an en mai) et de remettre l'économie turque sur les rails.

Lors de sa prise de fonctions dimanche, M. Simsek, partisan d'une politique économique orthodoxe, a averti qu'il faudrait revenir à des "mesures rationnelles" pour redresser l'économie.

"Nous voyons l'impact de Simsek qui pousse la Banque centrale turque vers une politique rationnelle - ce qui signifie une monnaie plus faible et compétitive", estime Timothy Ash, analyste spécialiste des marchés émergents au cabinet BlueBay.

Inditex brille

Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu son bénéfice net bondir de 54% au premier trimestre grâce au dynamisme de ses ventes, qui a compensé l'impact de l'inflation sur ses coûts de production. Son action grimpait de 6,85% à Madrid.

Pétrole en hausse, euro aussi, bitcoin en baisse

Les prix du pétrole montaient légèrement mercredi, les réductions supplémentaires de production annoncées par l'Arabie saoudite se voyant déjà presque compensées par des données économiques décevantes venant de Chine, même si les prix restent sous pression.

Vers 11H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,94% à 77,02 dollars et le WTI américain 1,07% à 72,51 dollars.

L'euro progressait de 0,22% par rapport au dollar, à 1,0717 dollar.

Le bitcoin recule de 0,51% à 26.810 dollars.

bur-jvi/mgi/eb