Les marchés mondiaux en suspens avant l'inflation américaine

Les marchés mondiaux patientent calmement jeudi matin avant la publication des chiffres de l'inflation américaine de juillet, attendus en milieu de séance européenne et qui seront scrutés autant par les investisseurs que par la banque centrale américaine.

En Europe, Paris grimpait de 1,41% et Milan de 1,18%, Francfort prenait 0,84% et Londres grappillait 0,15% vers 07H20 GMT.

En Asie, Tokyo a gagné 0,84%, Shanghai 0,31%, tandis que Hong Kong perdait 0,16% dans les derniers échanges.

"Mercredi, les actions américains ont reculé, les investisseurs continuant leur rituel" de fuite des positions à risque "avant les chiffres très attendus de l'inflation CPI aux Etats-Unis", commente Stephen Innes, associé du gestionnaire d'actifs SPI AM.

L'indice des prix à la consommation CPI, attendu à 12H30 GMT, est l'une des principales mesures de l'inflation et joue un rôle central dans l'évolution de la politique monétaire monétaire.

La banque centrale américaine est restée floue sur ses intentions pour septembre, laissant la porte ouverte à une nouvelle hausse de ses taux directeurs, une pause avant une remontée ultérieure ou bien l'annonce de la fin de son cycle de resserrement monétaire.

"Avec les prix de l'essence et du pétrole qui bondissent ce mois-ci, les traders sont devenus de plus en plus anxieux à l'idée que l'inflation puisse réaccélérer, ce qui pourrait interrompre le processus de désinflation aux Etats-Unis avant que l'inflation sous-jacente soit écrasée", estime Stephen Innes.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation s'inscrive à 3,3% sur un an en juillet contre 3% pour juin.

"Tout signe" d'une inflation bloquée à court terme à ce niveau "pourrait susciter des inquiétudes concernant la possibilité que la Réserve fédérale envisage une nouvelle hausse des taux lors de sa réunion de septembre", prévient Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Sur le marché des changes, le dollar perdait 0,33% à 1,1010 dollar pour un euro vers 07H15 GMT.

Sony en berne

L'action Sony a reculé de 3,23% à Tokyo. Le géant nippon du divertissement a relevé mercredi à la marge ses prévisions annuelles de bénéfice net et de ventes pour son exercice 2023/24, mais ses ventes de consoles PlayStation 5 ont déçu, et le groupe s'est montré peu optimiste quant à la demande pour ses capteurs d'images pour smartphones.

Pas d'appétit pour Novo Nordisk

Le danois Novo Nordisk, numéro un mondial de l'insuline, a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net en forte hausse au deuxième trimestre, tiré par les traitements contre l'obésité et le diabète, et décidé de relever ses prévisions annuelles.

Les analystes de Jefferies notent cependant que le profit d'exploitation est ressorti inférieur aux estimations. L'action reculait de 1,11% à Copenhague.

Vents contraires pour Siemens

Le géant industriel allemand Siemens a dégagé un bénéfice net de 1,4 milliard d'euros au troisième trimestre de son exercice décalé, porté par une "normalisation de la demande" en Chine et les commandes de trains, malgré les déboires de sa filiale énergie.

Ses résultats sont cependant inférieurs aux prévisions des analystes et le cours baissait de 3,89% à Francfort.

Gaz et pétrole se stabilisent

Le géant de l'énergie australien Woodside va tenter jeudi de relancer des négociations avec ses employés, afin d'éviter une grève qui inquiète les marchés.

Mercredi, les cours du gaz naturel liquéfié (GNL) ont flambé en Europe de près de 28%, après l'annonce d'un appel à la grève sur les plateformes offshore de Woodside dans l'Ouest australien, qui fournissent à elles seules plus de 10% de l'approvisionnement mondial de GNL chaque mois.

Vers 07H15 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, reculait de 1,41% à 39,26 euros le mégawattheure (MWh).

Quant au pétrole, ses cours montent légèrement au lendemain d'une séance de hausse. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) a touché des plus hauts depuis dix mois.

Vers 07H15 GMT le WTI, pour livraison en septembre, prenait 0,15% à 84,53 dollars.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, progressait de 0,42% à 87,92 dollars.