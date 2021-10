Les marchés mondiaux en léger repli face au retour des craintes liées à Evergrande

Les marchés mondiaux étaient prudents jeudi, se montant préoccupés par la situation du géant chinois de l'immobilier ultra-endetté Evergrande et digérant de nouveaux résultats d'entreprises.

En Europe, Paris lâchait 0,41%, Londres 0,51%, Francfort 0,05% et Milan 0,27% vers 11H30 GMT.

A New York, après avoir approché de nouveaux records mercredi, le Dow Jones et le S&P s'orientaient vers une ouverture en petite baisse de 0,27% selon leurs contrats à terme. Le Nasdaq devrait suivre la même tendance.

En Asie, l'effondrement de l'action du géant chinois de l'immobilier Evergrande, dès la reprise de sa cotation jeudi, a pesé sur la tendance.

Les incertitudes renouvelées sur la capacité du groupe à faire face à ses obligations financières ravivent les craintes des investisseurs de voir l'économie chinoise toute entière ébranlée.

D'autant plus que le gouvernement chinois n'a toujours pas dit clairement s'il se porterait ou non au secours de l'entreprise. De quoi "mettre les investisseurs sur les nerfs", selon Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Les nombreux résultats d'entreprises, qui dépassent les attentes pour la plupart, passaient ainsi au second plan.

"Si elles sont généralement saluées, les performances trimestrielles des sociétés n'ont pas pour autant dissipé les craintes que les tensions sur les prix, alimentées par les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et la crise énergétique, ne freinent la reprise économique", rappelle Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a d'ailleurs souligné dans son Livre Beige que les difficultés mondiales d'approvisionnement, ainsi que le manque de main-d'oeuvre et les inquiétudes liées au variant Delta du Covid-19 ont fait ralentir la croissance de l'activité économique aux Etats-Unis au début de l'automne.

Les perspectives à court terme restent néanmoins "positives" selon l'institution.

La question du retrait progressif des mesures de soutien exceptionnel des banques centrales trotte encore dans l'esprit des investisseurs.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines européennes montaient légèrement.

A contre-courant du discours actuel de la plupart des banques centrales, la Banque centrale de Turquie a baissé son principal taux directeur de 18% à 16%, suivant le souhait du président turc Recep Tayyip Erdogan opposé aux taux d'intérêt élevés.

Evergrande s'effondre pour sa reprise de cotation

Sa cotation à peine reprise à la Bourse de Hong Kong, l'action du géant chinois de l'immobilier, au bord du défaut de paiement, s'est effondrée de 12,54%.

Le groupe avait annoncé la veille l'échec d'une opération qui aurait pu lui rapporter 2,2 milliards d'euros.

Il a également averti qu'il pourrait "ne pas pouvoir honorer ses obligations financières" alors qu'une date butoir de paiement arrive ce samedi.

ABB abaisse ses prévisions

Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB a abaissé sa prévision de ventes pour 2021 en raison des tensions sur les approvisionnements. Son titre perdait 6,48%, à 30,02 francs suisses.

Unilever en forme

Le géant de l'agroalimentaire et des produits d'hygiène Unilever (+2,46% à 3.913 pence)a publié un chiffre d'affaires en progression de 4% au troisième trimestre, porté par les Etats-Unis et l'Asie, avec des prix qui répercutent la "très forte" hausse des coûts.

Eurofins ne convainc pas

Les ventes de l'entreprise de laboratoires d'analyses Eurofins ont nettement progressé, portées par les activités liées au Covid-19, et ont amené la société à revoir à la hausse ses perspectives pour 2021. Ne pouvant prédire l'évolution de la pandémie, Eurofins n'a cependant pas modifié ses objectifs pour 2022 et 2023 et perdait 6,89% à 104,24 euros.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre reculait de 1,14% par rapport à la clôture de la veille, à 84,84 dollars à Londres vers 11H20 GMT.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, perdait 0,78% à 82,78 dollars.

L'euro reculait de 0,09% par rapport au billet vert à 1,1641 dollar.

Le bitcoin reprenait son souffle (-0,80%) à 65.485 dollars. Il a atteint mercredi un nouveau record, à 66.976 dollars, porté par le lancement d'un produit financier à Wall Street lié à la cryptomonnaie.

