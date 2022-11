Les marchés mondiaux dispersés à la veille de la Fed

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, attendant les arbitrages de la banque centrale américaine mercredi, mais ont marqué le pas après la publication d'indicateurs macroéconomiques aux États-Unis qui ont fait basculer Wall Street dans le rouge.

Les places européennes ont clôturé en hausse: Paris a gagné 0,98%, Londres 1,29% et Francfort 0,64%, tandis que Milan lâchait 0,63% dans les derniers échanges. Le jour férié de la Toussaint éloigne certains opérateurs des marchés, ce qui peut exacerber les variations.

La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, avant de faire volte-face quelques minutes plus tard, échaudée par des indicateurs macroéconomiques qui témoignent d'un marché de l'emploi toujours tendu: vers 16H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,40%, l'indice Nasdaq perdait 0,79% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,44%.

Le nombre d'emplois vacants aux États-Unis a progressé de 437.000 postes sur un mois, selon le bureau américain des statistiques (BLS), alors que les analystes s'attendaient au contraire à une baisse d'environ 500.000 postes par rapport au mois précédent, selon le consensus de MarketWatch.

C'est la "démonstration d'une demande toujours forte sur le marché de l'emploi qui ne ralentit pas malgré le resserrement de la politique monétaire" de la Fed, a estimé Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour les États-Unis à HFE.

La Fed a entamé mardi sa réunion et si une "hausse de 75 points de base est attendue demain", rappelle Michael Hewson, analyste de CMC Markets, les responsables de l'institution pourraient donner des signaux sur la trajectoire anticipée de la hausse des taux dans les mois à venir.

Beaucoup d'investisseurs croient que la Fed pourrait lever le pied au début de l'année prochaine dans son resserrement de la politique monétaire, mais "les données macro-économiques, notamment l'inflation, les tensions sur les salaires et la résilience du marché du travail et de l'économie ne laissent envisager aucune complaisance de la part de la Réserve fédérale" à ce jour, estime Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors.

Sur le marché obligataire, le rendement de la dette allemande à 10 ans s'établissait à 2,12% et l'équivalent américain à 4,04% vers 16H50 GMT.

Les valeurs minières en hausse

Dans le sillage de la baisse de l'industrie manufacturière aux États-Unis qui a vu les prix des matières premières baisser en octobre pour la première fois depuis mai 2020, selon l'indice de la fédération professionnelle ISM, les valeurs minières ont grimpé en Bourse.

"Sans surprise, il y a eu de fortes hausses dans des sociétés comme Anglo American (+6,06% vers 16H50 GMT), Glencore (+4,86%) et Rio Tinto (+4,36%)", a commenté Michael Hewson.

Les pétrolières réchauffent les marchés

La flambée des hydrocarbures a continué à doper au troisième trimestre les résultats du géant britannique des hydrocarbures BP, qui a vu son bénéfice hors éléments exceptionnels plus que doubler, le groupe essuyant cependant une perte nette.

L'action de BP à la Bourse de Londres a pris 1,39% mardi.

Les majors pétrolières Shell (+2,08%), concurrent de BP, la française TotalEnergies (+2,54%) ou encore les américaines ExxonMobil (+0,92%) et Chevron (+1,97%) ont toutes dégagé de gros bénéfices pour la période.

Johnson & Johnson rachète Abiomed

Le groupe américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé mardi avoir acheté le fabricant d'appareils cardiaques Abiomed dans une opération le valorisant 16,6 milliards de dollars.

L'action d'Abiomed, qui avait clôturé à 252 dollars lundi, s'envolait de 50,25% à 378,75 dollars à 16H50 GMT, tandis que celle de J&J reculait de 0,89% à 172,43 dollars.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Le baril de Brent du mer du Nord pour livraison en janvier, dont c'est le premier jour comme contrat de référence, reculait de 0,13% à 94,71 dollars vers 16H50 GMT, mais celui de WTI américain progressait de 2,16% à 88,40 dollars.

L'euro reculait de 0,21% face au billet vert, à 0,9861 dollar. La livre perdait 0,16% à 1,1451 dollar.

Le bitcoin prenait 0,23% à 20.450 dollars.

