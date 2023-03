Les marchés mondiaux dans le flou face aux banques centrales

Les marchés mondiaux ne dégageaient pas de tendance claire jeudi, perturbés par des déclarations de banquiers centraux qui plaident pour plus de hausses des taux, de quoi tendre le marché obligataire.

Wall Street a ouvert sur une note contrastée. Vers 15H05 GMT, le Dow Jones progressait de 0,27% tandis que le Nasdaq cédait 0,51% et le S&P 500 0,21%.

En Europe, les places boursières étaient aussi divisées. La Bourse de Paris gagnait 0,55%, Londres 0,30% et Milan 0,32% tandis que Francfort était autour de l'équilibre (+0,05%).

Sur le marché obligataire, le taux de la dette des Etats-Unis à 30 ans a dépassé les 4% pour la première fois depuis novembre et, désormais, toutes les échéances de 2 ans à 30 ans évoluent au-dessus de ce seuil, signe que les investisseurs intègrent une poursuite des hausses de taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed).

Les taux des Etats européens se sont nettement tendus depuis le début de la semaine et la publication de chiffres d'inflation plus élevés que prévu dans plusieurs pays. Au total dans la zone euro, les prix ont progressé de 8,5% en février sur un an, une décélération par rapport à janvier.

Le taux allemand à 10 ans, qui fait référence en Europe, atteignait 2,73% vers 15H05 GMT, son plus haut depuis juillet 2011.

Les économistes d'Axa IM soulignent que l'inflation sous-jacente a elle accéléré en février par rapport au mois précédent, ce qui est "inquiétant" et augmente le "risque" de hausses de taux plus fortes que prévu de la part de la Banque centrale européenne (BCE) en mai et juin.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a d'ailleurs déclaré jeudi que les hausses de taux d'intérêt pourraient continuer au-delà de celle déjà quasiment actée par l'institution en mars. Leur ampleur fait objet de toutes les spéculations des marchés.

Quant à la Réserve fédérale américaine, deux de ses responsables, les présidents des antennes d'Atlanta et Minneapolis, ont fait des déclarations en faveur de la poursuite d'une politique monétaire restrictive.

La réévaluation des anticipations de hausses de taux ne semblaient pas particulièrement toucher les marchés actions. "Vu la croissance plus robuste de l'économie et l'inflation persistante, le marché actions a continué de miser sur un scénario plus optimiste des banques centrales", estime Stephen Innes de SPI AM.

Le dollar était pour sa part renforcé par les prévisions de hausses de taux supplémentaires. La devise américaine gagnait 0,62% face à l'euro à 0,9430 euro pour un dollar vers 15H05 GMT.

Tesla roule sur les semi-conducteurs

Les producteurs de semi-conducteurs souffraient des commentaires de Tesla lors de la journée investisseurs du constructeur. Un responsable du développement des moteurs a indiqué que l'entreprise d'Elon Musk avait mis au point en interne une architecture de transistors nécessitant moins de silicium et "développé (son) propre microprocesseur".

A Paris, STMicroelectronics perdait plus de 4% vers 15H05 GMT. A Francfort, Infineon reculait de 1,75%. Micron cédait 3,02% et AMD 1,41% à New York.

Le constructeur a de plus fait allusion à un véhicule de nouvelle génération dont le coût serait fortement abaissé sans toutefois fournir de détails ou dévoiler d'autres produits. Son action perdait 6,87% à New York.

Covestro sans objectif

Le chimiste Covestro perdait 6,95% à Francfort après avoir renoncé à formuler des objectifs pour 2023 dans un contexte économique difficile. Le résultat d'exploitation (Ebitda) devrait nettement baisser cette année, a fait savoir le groupe de Leverkusen jeudi, qui est passé dans le rouge en 2022 en raison de dépréciations d'actifs.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole montaient légèrement jeudi. Vers 15H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai prenait 0,49%, à 84,71 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en avril, gagnait 0,47%, à 78,07 dollars.

Le bitcoin perdait 0,99% à 23.320 dollars.

bur-jvi/mdz/sr