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Les marchés mondiaux changent de cap, les actions remontent alors que Donald Trump reporte les frappes militaires contre l'Iran
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 12:56

Les marchés mondiaux ont rapidement
changé de cap lundi après que le président américain Donald
Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter 
toute frappe militaire contre les centrales électriques et les
infrastructures énergétiques iraniennes, atténuant ainsi
l'incertitude et la crainte des répercussions d'un choc
pétrolier plus profond. 
La réaction des marchés a été rapide et marquée: Les contrats à
terme sur le pétrole brut Brent ont fortement chuté, le dollar a
baissé par rapport aux autres grandes monnaies, les marchés
boursiers se sont redressés et les coûts d'emprunt des
gouvernements ont baissé. 
"Donald Trump a ordonné une pause de cinq jours, ce qui a
déclenché ce que j'appellerais une sorte de mouvement "TACO" sur
les marchés, où tous les prix ont baissé et les taux se sont
redressés", a déclaré Evelyne Gomez-Liechti, stratège
multi-actifs pour les marchés mondiaux chez Mizuho. 
    Donald Trump a déclaré que le report faisait suite à des
conversations productives avec l'Iran. Les titres des médias
iraniens, qui contredisent les commentaires de Donald Trump, ont
tempéré les mouvements du marché, a noté Mme Gomez-Liechti.
  
    Néanmoins, le sentiment général positif semble prévaloir
pour l'instant. 
    Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en
hausse de 1,9 %, laissant présager une ouverture en force de
Wall Street, tandis que les actions européennes étaient en
hausse de 0,6 %, après avoir progressé de 2 %. 
    Sur les marchés des obligations d'État, les rendements, qui
avaient fortement augmenté avant les commentaires de Trump,
étaient en forte baisse. 
    Le rendement des obligations britanniques à deux ans a connu
un répit, en baisse d'environ 11 points de base sur la journée
 GB2YT=RR . 
    Les rendements du Trésor américain ont baissé de 2 à 5
points de base, les rendements à 10 ans ayant baissé de 4 points
de base à 4,35 %  US10YT=RR .
    Le dollar a été globalement faible, ayant été négocié à la
hausse contre la plupart des autres monnaies jusqu'à ce que les
gros titres frappent.
    L'euro  EUR=  est resté stable à 1,156 $, en hausse par
rapport à son plus bas niveau de 1,487 $. 
    "Il s'agit clairement d'un coup de mâchoire face à
l'effondrement que nous avons connu. Nous assistons à une
réaction spontanée à ces nouvelles positives", a déclaré Elias
Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez
Brown Brothers Harriman. 
    "S'il s'agit d'une désescalade légitime, nous pourrions
assister à une remontée des actifs à risque."
    Le pétrole brut Brent était en baisse de plus de 7 % à 103,5
dollars le baril.

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CSI 300 INDEX
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EUR/USD SPOT
1,1597 USD Six - Forex 1 +0,32%
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Light Sweet Crude Oil
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Nikkei 225
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Or
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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USD/JPY SPOT
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