Les marchés mondiaux changent de cap, les actions remontent alors que Donald Trump reporte les frappes militaires contre l'Iran

Les marchés mondiaux ont rapidement changé de cap lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ordonnerait à l'armée de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes, atténuant ainsi l'incertitude et la crainte des répercussions d'un choc pétrolier plus profond. La réaction des marchés a été rapide et marquée: Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont fortement chuté, le dollar a baissé par rapport aux autres grandes monnaies, les marchés boursiers se sont redressés et les coûts d'emprunt des gouvernements ont baissé. "Donald Trump a ordonné une pause de cinq jours, ce qui a déclenché ce que j'appellerais une sorte de mouvement "TACO" sur les marchés, où tous les prix ont baissé et les taux se sont redressés", a déclaré Evelyne Gomez-Liechti, stratège multi-actifs pour les marchés mondiaux chez Mizuho. Donald Trump a déclaré que le report faisait suite à des conversations productives avec l'Iran. Les titres des médias iraniens, qui contredisent les commentaires de Donald Trump, ont tempéré les mouvements du marché, a noté Mme Gomez-Liechti. Néanmoins, le sentiment général positif semble prévaloir pour l'instant. Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en hausse de 1,9 %, laissant présager une ouverture en force de Wall Street, tandis que les actions européennes étaient en hausse de 0,6 %, après avoir progressé de 2 %. Sur les marchés des obligations d'État, les rendements, qui avaient fortement augmenté avant les commentaires de Trump, étaient en forte baisse. Le rendement des obligations britanniques à deux ans a connu un répit, en baisse d'environ 11 points de base sur la journée GB2YT=RR . Les rendements du Trésor américain ont baissé de 2 à 5 points de base, les rendements à 10 ans ayant baissé de 4 points de base à 4,35 % US10YT=RR . Le dollar a été globalement faible, ayant été négocié à la hausse contre la plupart des autres monnaies jusqu'à ce que les gros titres frappent. L'euro EUR= est resté stable à 1,156 $, en hausse par rapport à son plus bas niveau de 1,487 $. "Il s'agit clairement d'un coup de mâchoire face à l'effondrement que nous avons connu. Nous assistons à une réaction spontanée à ces nouvelles positives", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman. "S'il s'agit d'une désescalade légitime, nous pourrions assister à une remontée des actifs à risque." Le pétrole brut Brent était en baisse de plus de 7 % à 103,5 dollars le baril.