Les marchés mondiaux avancent prudemment face au rebond de la pandémie

Les marchés mondiaux gardaient globalement leur dynamique haussière mais restaient prudent lundi, dans un contexte de rebond de la pandémie de Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis.

Vers 09H40 GMT, Paris prenait 0,23%, Londres 0,33%, tandis que Milan lâchait 0,14%. Francfort était de son côté stable (+0,03%).

Les marchés asiatiques ont pris connaissance cette nuit des mesures sanitaires prises en Europe depuis vendredi. Tokyo a grappillé 0,09% et Hong Kong a lâché 0,39%. Shanghai a de son côté gagné 0,61%, les analystes estimant que la Banque centrale populaire de Chine pourrait dévoiler des mesures d'assouplissement monétaire pour relancer la croissance de la deuxième économie mondiale.

La population autrichienne est reconfinée depuis lundi minuit, une mesure radicale prise pour faire face à la résurgence des cas de Covid-19 dans le pays.

D'autres pays européens ont pris des mesures de restrictions sanitaires depuis la fin de la semaine dernière, dont l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la République tchèque.

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, "il est possible que les investisseurs commencent à intégrer que l'augmentation des cas de Covid nous gardera à la maison un hiver de plus".

Les marchés sont par ailleurs préoccupés par la perspective d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu pour contenir l'inflation, particulièrement élevée actuellement.

L'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), Christopher Waller, a estimé vendredi que l'institution devrait accélérer la réduction de ses achats d'actifs amorcée ce mois-ci, l'inflation se révélant plus forte et durable que prévu, tandis que le marché de l'emploi se redresse rapidement aux Etats-Unis.

La Fed a annoncé que ses achats d'actifs, montés à 120 milliards de dollars mensuels pour faire face à la pandémie, seraient rapportés à zéro d'ici juin 2022. Les indications manquent cependant quant à une première hausse des taux directeurs.

L'analyste d'Oanda Jeffrey Halley constate que les marchés continuent d'anticiper une inflation durable, ce qui "plafonne les rendements à long terme" sur le marché obligataire américain, et "les rendements à court terme augmentent". "C'est là que le stress de l'inflation américaine se fait sentir", explique-t-il.

Les comptes-rendus des dernières réunions monétaires de la Fed et de la Banque centrale européenne seront publiés respectivement mercredi et jeudi et seront scrutés pour jauger les divergences entre banquiers centraux au cours des discussions.

TIM bondit après une offre de rachat

Telecom Italia (TIM) a convoqué dimanche un conseil d'administration extraordinaire après que le fonds américain KKR a manifesté son intérêt pour un rachat, selon une source proche du dossier. KKR propose 0,505 euro par action pour une valorisation totale du groupe italien à environ 11 milliards d'euros. Le cours de TIM bondissait de 21,93% à 0,42 euro, les investisseurs étant attirés par l'éventuelle plus-value à réaliser. Vivendi -principal actionnaire de TIM- qui a démenti avoir discuté avec des fonds, prenait de son côté 2,22% à 11,30 euros.

Acquisition pour Ericsson

L'équipementier télécoms suédois Ericsson perdait 3,45% après avoir annoncé l'acquisition de l'américain Vonage, spécialiste des solutions de communications via le cloud, pour 6,2 milliards de dollars (5,5 milliards d'euros).

Craintes sur la demande de pétrole

Les cours du pétrole se reprenaient légèrement après une dégringolade sous l'effet des craintes pour la demande mondiale dans un contexte de reprise de la pandémie. Les Etats-Unis, la Chine et le Japon envisagent par ailleurs de puiser dans leurs propres stocks pour aider à combattre l'inflation.

Vers 09H40 GMT, le cours du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier s'appréciait de 0,48% à 79,28 dollars.

Et le baril américain de WTI pour livraison en janvier, dont c'est le premier jour comme cotation de référence, gagnait 0,58% à 76,37 dollars.

Du côté de l'euro et du bitcoin

Dans le même temps, l'euro baissait de 0,05% face au billet vert à 1,1284 dollar.

Le bitcoin perdait 3,41% à 57.510 dollars, bien loin des 66.000 dollars atteint il y a une semaine.

