Les marchés mondiaux avancent nettement après les données sur l'emploi américain

Les Bourses mondiales s'affichaient en hausse vendredi alors que les marchés accueillaient des données sur l'emploi américain à double entrée avec une augmentation surprise du nombre de créations d'emplois en mai, très supérieur aux attentes, toutefois contrasté par la hausse du chômage.

Wall Street a ouvert en hausse et vers 13H55 GMT le Dow Jones gagnait 1,22%, l'indice Nasdaq s'octroyait 0,61% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,84%.

En Europe, Paris gagnait 1,69%, Londres 1,28%, Francfort 1,05% et Milan 1,39%.

Les investisseurs se sont tournés vers le rapport sur l'emploi américain publié vendredi à 14H30 (12H30 GMT), car il "pourrait contribuer à déterminer la politique monétaire de la Réserve fédérale au cours du second semestre de l'année", estime M. Veyret.

Or les chiffres sont contrastés. Il y a eu une nouvelle hausse surprise des créations d'emplois en mai (+339.000), alors que "les prévisions du consensus tablaient sur 195.000 emplois", souligne John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud.

Le marché du travail est ainsi resté très solide en mai aux États-Unis, mais dans le même temps, le taux de chômage est remonté un peu plus que prévu et s'est établi à 3,7%, un niveau qui reste toujours historiquement bas.

Les investisseurs sont partagés quant à la position qu'adoptera la banque centrale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion le 14 juin, estimant qu'elle pourrait décider d'une nouvelle hausse de 25 points de base de son taux directeur ou bien faire le choix d'une pause suivie d'une hausse en juillet.

"Les chiffres de l'emploi américain sont beaucoup +trop bons+ pour la Réserve fédérale américaine", qui voit d'un mauvais oeil la bonne résistance de l'économie américaine alors qu'elle tente de ralentir l'inflation pour la ramener à 2%.

"Jerome Powell (président de la Fed, ndlr) aura tout sauf la tâche facile lors de la prochaine réunion du 14 juin", commente John Plassard.

Il faut noter que les marchés réagissent toujours principalement aux "développements positifs concernant la question du plafond de la dette américaine", souligne Pierre Veyret d'ActivTrades.

Après des semaines de tractations, les États-Unis ont suspendu jeudi par un vote du Congrès américain le plafond de leur dette jusqu'en janvier 2025 et écarté, à quelques jours près, la menace d'un défaut de paiement.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette américaine à 10 ans se tendait et valait 3,64% vers 13H50 GMT, contre 3,59% à la clôture de la veille et l'équivalent allemand valait 2,30% contre 2,24% à la dernière clôture.

Dechra Pharmaceuticals à plein tube

Le laboratoire vétérinaire Dechra Pharmaceuticals bondissait de 8,30% vers 13H55 à Londres, après avoir confirmé une offre de rachat du fonds suédois EQT et du fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (Adia), qui valorise l'entreprise à près de 5 milliards de livres.

Tout roule pour l'auto

Le secteur automobile affichait une bonne santé vendredi. A Paris, le groupe automobile Renault prenait 4,30%, malgré une plainte de près de 2.000 propriétaires de voitures concernant des moteurs défectueux. L'équipementier automobile français Valeo augmentait de 4,51% et son concurrent Faurecia de 7,18%. Volvo prenait 2,18% à Stockholm, quand Porsche et Volkswagen prenaient respectivement 3,56% et 2,52% à Francfort.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse vendredi, profitant de l'appétit pour le risque des investisseurs avant une réunion très attendue de l'Opep+.

Vers 13H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 2,54% à 76,17 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, gagnait 2,58% à 71.91 dollars.

Le dollar perdait légèrement du terrain après avoir bénéficié des incertitudes sur la dette américaine. Vers 13H50 GMT, il diminuait de 0,12% face à l'euro, à 1,0749 dollar pour un euro, et lâchait 0,06% face à la livre sterling, à 1,2518 dollar pour une livre.

Le bitcoin avançait de 0,48% à 26.999,53 dollars.

bur-mgi/kd/spi