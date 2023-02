Les marchés mondiaux attentistes

Les Bourses européennes et asiatiques progressaient prudemment lundi, attendant d'en savoir plus au cours de la semaine sur le dynamisme de l'économie et sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis.

Les places financières européennes ont ouvert en hausse avant de revenir vers l'équilibre: Milan prenait 0,17%, Paris 0,03% tandis que Francfort reculait de 0,02%, et Londres de 0,05% peu après 08H15 GMT.

En Asie, Shanghai a pris 2,06%, Hong Kong 0,81%. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a clôturé près de l'équilibre (+0,07%).

Vendredi, la Bourse de New York a fini sur une note contrastée, se redressant en fin de séance grâce à un reflux des taux obligataires, sur un marché toujours crispé par l'inflation et un resserrement monétaire qui devrait se prolonger. Le Dow Jones a gagné 0,39%, l'indice Nasdaq s'est contracté de 0,58% et l'indice élargi S&P500 a abandonné 0,28%.

Wall Street restera fermée lundi, pour le jour férié du Presidents Day. Peu d'indicateurs sont attendus avant le reste de la semaine, qui sera plus animée, avec les indicateurs d'activités avancées PMI mardi, et l'inflation aux Etats-Unis.

"Les marchés sont devenus sensiblement plus pessimistes sur l'inflation après la publication de données indiquant une meilleure croissance économique et des pressions continues sur les prix" préviennent les analystes de la Deutsche Bank. Les investisseurs attendent également mercredi le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Cela se note notamment sur le marché de la dette, où les taux pour les emprunts d'Etat ont beaucoup augmenté lors des dernières semaines. Le coût de l'emprunt français à 10 ans stabilisait lundi, à 2,90%, tout comme l'allemand à 2,45%.

"La semaine dernière, Isabel Schnabel, de la Banque centrale européenne (BCE), a prévenu que les investisseurs pourraient sous-estimer la persistance de l'inflation et, surtout, la réponse nécessaire pour la maîtriser", rappelle Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Côté géopolitique, la Corée du Nord a affirmé avoir tiré lundi deux missiles capables, selon elle, d'une "attaque nucléaire tactique" pouvant détruire entièrement des bases aériennes ennemies.

Après près d'un an de conflit en Ukraine, Pékin envisage de fournir des "armes" à la Russie, a averti dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi. Pekin a démenti lundi.

La défense profite des tensions géopolitiques

A Tokyo, les actions liées au secteur de la défense ont progressé après les tirs de missiles de la Corée du Nord samedi et lundi, dont l'un est tombé à l'intérieur de la Zone économique exclusive (ZEE) du Japon. Howa Machinery a gagné 1,22% et Hosoya Pyro-Engineering 0,19%. Dassault Aviation montait de 0,61% à Paris, Rheinmetall de 1,84% à Francfort.

Les équipementiers automobiles en forme

En Europe, les équipementiers automobiles progressaient nettement dans le sillage des résultats de Forvia (+4,56%), qui rassemble les équipementiers automobiles français Faurecia et allemand Hella. Valeo prenait 2,75%, Plastic Omnium 0,90%, Pirelli de 1,26% à Milan et Continental de 1,35% à Francfort.

Du côté des dévises et du pétrole

Un euro s'échangeait pour 1,0670 dollar (+0,02%) vers 08H10 GMT.

Le bitcoin cédait 0,11% à 24.520 dollars.

Le marché du pétrole était dans le vert: le baril de WTI américain pour livraison mars gagnait 0,93% à 77,05 dollars et celui de Brent de la mer du Nord à échéance avril 1,07% à 83,89 dollars vers 08H15 GMT.

