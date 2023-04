Les marchés mondiaux animés par l'automobile en attendant la Fed

Les marchés mondiaux ont été perturbés jeudi par des turbulences dans le secteur automobile, la guerre des prix des véhicules électriques lancée par Tesla déstabilisant plusieurs valeurs, tandis que, sur le terrain macroéconomique, les investisseurs attendent les prochaines décisions des banques centrales.

En Europe, après une ouverture hésitante, les indices ont globalement terminé dans le rouge, à l'exception de Londres qui a fini quasi à l'équilibre. Paris a cédé 0,14% et Francfort 0,62%.

Wall Street était en baisse vers 16H05 GMT: le Dow Jones reculait de 0,36%, le Nasdaq de 0,57% et le S&P 500 de 0,58%.

Les résultats de Tesla (-9,74%) et l'écrasement des marges du constructeur, surtout liés à sa politique de prix cassés pour doper ses ventes, ont échaudé les investisseurs, "la guerre des prix est passée au premier plan", résume Eymane Cherfa, analyste de Myria AM.

Les investisseurs "craignent que les marges déjà minces ne deviennent encore plus minces, à mesure que les prix diminuent encore et le fait que la demande de voitures électriques diminue n'aide pas non plus", explique Michael Hewson de CMC Markets.

Dans le sillage de l'américain, c'est tout le secteur qui en a pâti en Europe. A Paris, l'action de Renault a chuté de 7,97%, celle de Michelin de 4,32%, Stellantis de 5,31% et Faurecia de 7,21%. A Francfort, Porsche a perdu 4,20%, Volkswagen 3,09%, BMW 3,62%. A Milan, Ferrari a lâché 1,10%.

Sur le terrain de la macroéconomie, "on commence à évoquer un potentiel point d'inflexion des marchés, mais l'heure était plutôt à la prudence aujourd'hui", a constaté Eymane Cherfa.

Faute d'indicateurs économiques majeurs, les acteurs du marché sont dans l'attente des interventions de membres de la Réserve fédérale américaine. Un de ses gouverneurs Christopher Waller et la patronne de la Fed de Dallas, Lorie Logan, doivent s'exprimer jeudi après la clôture des échanges en Europe.

Il s'agit "de certaines des dernières interventions avant la période de silence" avant la réunion de la Fed de mai, et donc de la dernière chance pour les marchés de jauger comment la politique monétaire américaine va évoluer, note Neil Wilson, analyste chez Finalto.

Pour l'heure, en zone euro comme aux Etats-Unis, l'inflation se maintient à un niveau jugé encore trop élevé. Par ailleurs, mercredi, le marché a été surpris par le niveau de l'inflation au Royaume-Uni resté en mars au-dessus de 10%, ce qui encourage la Banque d'Angleterre à poursuivre dans la voie du resserrement monétaire.

Les valeurs pétrolières en baisse

"Les prix du pétrole étant en passe d'enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis un mois, les valeurs comme BP (-0,88%) et Shell (-0,33%) sont également en baisse", a relevé Michael Hewson. A Paris, TotalEnergies a reculé de 0,84%.

Les cours du pétrole poursuivent effectivement leur baisse, inquiets pour la croissance et la demande de brut. Vers 16H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 2,09%, à 81,38 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, dont c'est le dernier jour de cotation, abandonnait 2,29%, à 77,34 dollars.

Sartorius sanctionné

Le titre du fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique Sartorius s'est effondré de 10,72% après la publication jeudi de résultats financiers faibles au premier trimestre de son exercice avec un Ebidta en baisse de 22,1%. Sa filiale française Sartorius Stedim Biotech (SSB) a chuté de 8,89% à Paris.

A Francfort, Fresenius a perdu 1,76% et Merck KGaA 1,66%.

Du côté des devises et du bitcoin

Le dollar se stabilisait face à l'euro, les analystes se focalisant sur des discours de membres de la Fed avant la période de silence qui débutera samedi à l'approche de leur réunion. Vers 16H00 GMT, l'euro prenait 0,13% à 1,0970 dollar pour un euro.

Le bitcoin lâchait 2,77% à 28.437 dollars.

mgi/jvi/pta