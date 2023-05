Les marchés moins anxieux sur la dette américaine

Les marchés boursiers évoluent dans le vert vendredi, après les dernières déclarations sur les négociations du plafond de la dette américaine, exceptées les Bourses chinoises où les investisseurs s'inquiètent des signes de ralentissement de l'économie.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a atteint un nouveau plus haut niveau en clôture depuis l'été 1990 à 30.808,35 points, après une septième séance de hausse consécutive (+0,77%).

L'indice Dax de Francfort progresse de 0,56% vers 10H45 GMT et se dirige vers un record à la clôture. Il se rapproche également de son plus haut en séance (16.290,19 points), atteint en novembre 2021.

L'indice a profité de la baisse des prix du gaz naturel, qui vaut 30,25 euros le mégawattheure vers 10H45 GMT, en baisse de 60% depuis le début le début de l'année, ce qui a permis de dissiper les craintes de récession en Europe.

Ailleurs en Europe, Paris prenait 0,61%, Londres 0,38% et Milan 1,21%.

Les trois principaux indices de la Bourse de New York s'orientent vers une ouverture proche de l'équilibre selon leurs contrats à terme.

Le risque que les États-Unis se retrouvent en défaut de paiement si aucun accord n'est trouvé au Congrès pour relever le plafond de la dette du pays a rendu les investisseurs nerveux depuis quelques semaines. Mais plus les négociations avancent et plus tous semblent penser qu'un accord verra le jour tôt ou tard.

"Les discussions autour du plafond de la dette américaine vont mener à quelque chose... ce qui a assurément aidé à soutenir le moral", selon Neil Wilson, analyste de Finalto.

Le président américain démocrate Joe Biden a été informé de "progrès réguliers" dans les négociations, a déclaré vendredi un responsable de la Maison Blanche en marge du sommet du G7 au Japon.

Quant au patron républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, il voit "une percée par laquelle nous pourrions parvenir à un accord".

Cependant à plus long terme, "l'inflation persistante, le ralentissement de la reprise en Chine, le resserrement monétaire et les faiblesses des données sur l'emploi aux États-Unis et du secteur bancaire peuvent encore être considérés comme des nuages sombres pour les investisseurs", prévient Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades.

La Bourse de Hong Kong a perdu 1,42% vendredi et Shanghai a reculé de 0,48%. Les résultats décevants du titan du commerce en ligne Alibaba (-6,04%) ont renforcé les inquiétudes sur la demande des consommateurs chinois.

Du côté des taux d'intérêt et de la politique monétaire, les taux obligataires souverains repartent à la hausse depuis un peu plus d'une semaine.

Le taux de la dette allemande à 10 ans valait 2,48%, en légère hausse par rapport à jeudi soir mais en hausse de plus 0,2 point de pourcentage depuis une semaine.

Les investisseurs ajustent leurs anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) cette année après des commentaires de membres de l'institution monétaires moins accommodants qu'escompté.

Plusieurs officiels de la Fed s'exprimeront lors d'une conférence sur la politique monétaire organisée par la banque centrale américaine. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde doit aussi s'exprimer après la clôture des marchés européens.

Les semi-conducteurs mènent la course

Le gouvernement britannique a dévoilé vendredi une stratégie dans les semi-conducteurs, prévoyant un milliard de livres sterling (1,15 milliard d'euros) d'investissement dans la décennie.

Les valeurs des semi-conducteurs en profitaient partout en Europe : STMicroelectronics prenait 1,63% et Soitec 3,58% à Paris. Infineon gagnait 0,70% à Francfort à ASML 1,37% à Amsterdam.

Jeudi, elles avaient déjà profité de l'annonce par Micron d'investissements au Japon.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du brut progressent vers 10H45 GMT. Le Brent de mer du Nord pour livraison en juillet avançait de 1,15% à 76,74 dollars et celui de WTI américain montait de 1,22% à 72,74 dollars.

La yen prenait 0,34% à 138,22 yens pour un dollar, après la publication d'une hausse de l'inflation au Japon, qui pourrait pousser la BoJ à agir.

L'euro grappillait pour sa part 0,21% à 1,0793 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,47% à 26.850 dollars.

bur-jvi/fs/nth