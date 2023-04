Les marchés mitigés entre ralentissement de l'inflation et craintes de récession

Les Bourses progressent difficilement jeudi, à la faveur de données qui montrent un ralentissement de la hausse des prix aux Etats-Unis, malgré des craintes de récession pour la première économie mondiale.

Wall Street a ouvert en légère hausse après une clôture dans le rouge la veille. Vers 13H40 GMT, le Nasdaq montait de 0,85%, le S&P 500 de 0,29% tandis que le Dow Jones était stable (-0,02%).

En Europe, seule la cote parisienne accélérait (+0,87%) grâce au bond plus notable que prévu des ventes trimestrielles de LVMH qui a fait franchir au CAC 40 un nouveau record absolu en points pour la troisième séance consécutive. Les places de Francfort (-0,14%), Londres (+0,06%) et Milan (-0,40%) étaient moins enjouées.

Les Bourses chinoises ont fini dans le rouge en dépit du rebond des exportations de la Chine en mars pour la première fois depuis six mois.

L'inflation dans la première économie mondiale a ralenti à 5% sur un an en mars, faisant mieux que prévu, et s'inscrit ainsi à son plus bas niveau depuis presque deux ans, selon l'indice des prix CPI. Mais l'inflation sous-jacente, qui exclue les prix de l'énergie et de l'alimentation, a accéléré à 5,6% contre 5,5% en février.

Et jeudi, la publication de l'indice des prix de gros a révélé un recul de 0,5% sur un mois en mars, plus que prévu par les analystes, en raison notamment de la baisse du coût de l'énergie.

Des informations de bon augure pour les marchés mais qui ne sont pas totalement des bonnes nouvelles. Car, si l'inflation sous-jacente ne se tasse pas, il reste difficile pour la Fed de changer de cap sur son durcissement monétaire à l'oeuvre depuis un peu plus d'un an pour réduire la hausse des prix.

De plus, dans le procès-verbal de la dernière réunion monétaire de mars de la Réserve fédérale (Fed) américaine, l'équipe d'économistes de l'institution a estimé que les récentes difficultés bancaires pouvaient mener "à une légère récession aux Etats-Unis".

"Il devient de plus en plus difficile de prédire l'évolution des politiques monétaires à l'avenir, car toutes les options, des nouvelles hausses de taux à une pause dans le cycle de resserrement monétaire, semblent être sur la table pour la Fed", résume Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines étaient stables. Mais le dollar est de plus en plus pénalisé par l'idée que la Fed va arrêter de remonter ses taux. Il s'échange jeudi à un plus bas depuis un an face à l'euro. Vers 13H30 GMT, le billet vert cédait 0,63% à 1,1051 dollar pour un euro.

LVMH ou la puissance du luxe

La croissance des ventes du géant du luxe LVMH, bien supérieure aux prévisions des analystes qui notent le fort rebond en Asie, faisait parader la première capitalisation européenne (+4,57%), à son plus haut historique. A Paris, où le secteur luxe compte pour un tiers de l'indice, Hermès prenait aussi 2,79%, Kering 2,15%, tandis qu'ailleurs en Europe Richemont progressait de 3,38% et Burberry 2,60% vers 13H35 GMT.

Nouveau souffle pour l'aérien

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a réalisé un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre et a réduit sa perte nette, grâce à une forte demande, ce qui lui permet de confirmer ses objectifs pour l'année.

Ces performances faisaient monter son action de 0,36% à New York vers 13H45 GMT et tiraient tout le secteur : American Airlines prenait 0,69% et United Airlines 1,48%.

En Europe, Air France-KLM bondissait de 1,64%, Lufthansa de 1,33% et IAG, maison-mère de British Airways et d'Iberia, de 2,57%.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole étaient freinés par les craintes autour de la croissance des Etats-Unis.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin cédait 0,29% à 87,05 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, reculait de 0,31% à 83,03 dollars.

bur-jvi/ys/eb