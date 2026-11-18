Les marchés mitigés dans le tourbillon des actualités Nvidia, Anthropic et du compte-rendu de la Fed

Wall Street a affiché des résultats mitigés mercredi, alors que les investisseurs digéraient les bénéfices de Nvidia et attendaient la fixation du prix de l’introduction en bourse d’Anthropic . Parallèlement, l’impact positif sur les actions et les obligations d’une nouvelle baisse des cours du pétrole a été limité par les déclarations bellicistes des responsables de la Fed et le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’explique pourquoi la perte de popularité de Nvidia est antérieure au scandale entourant l’ancien directeur général Jensen Huang. En raison des doutes concernant son modèle économique et son financement circulaire, le cours de l’action de cette entreprise phare de l’IA avait déjà fortement chuté avant la démission de Jensen Huang. Ces inquiétudes n’ont pas disparu.

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Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui BOURSE : le Japon en ordre dispersé, la Chine stable, la Corée du Sud en hausse de 2 %. L'Europe recule de 1 % à son plus bas niveau depuis deux semaines, le Royaume-Uni perd 1,3 %. Le Nasdaq gagne 0,4 %, le S&P 500 recule de 0,2 % et le Dow Jones perd 1,1 %. SECTEURS/TITRES : Six secteurs du S&P 500 reculent, cinq progressent. Énergie -3,5 %, biens de consommation discrétionnaires +2,2 %. Nvidia -3 %, Humana -12 %, UnitedHealth -10 %. Palo Alto Networks +10 %. MARCHÉS DES CHANGES : Le dollar a progressé de 0,3 % pour atteindre un nouveau plus haut depuis 19 mois, l’euro est passé sous la barre des 1,10 $. La livre sterling affiche la plus forte baisse du G10. Parmi les marchés émergents, le Mexique, le Brésil, le Chili et l’Afrique du Sud ont tous reculé de 1 % ou plus. Le real brésilien avoisine les 6 pour 1 $. OBLIGATIONS : Rendements américains mitigés: 2 ans +1 pb, 30 ans -5 pb. La courbe s'aplatit. Adjudication d'obligations à 20 ans: forte demande directe, faible demande indirecte. MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX : Le pétrole est en baisse: Brent -1 %, WTI -3 %. L’or recule de 3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis 14 mois à 3.735 $ l’once.



Thèmes d'actualité du jour:

Introduction en bourse d’Anthropic

Le développeur du chatbot Claude, Anthropic ANT.O , a fixé mercredi le prix de son introduction en bourse à 83 dollars par action, bien au-dessus de la fourchette visée de 70 à 78 dollars, et selon certaines informations, le volume de l’offre aurait été augmenté pour répondre à la demande des investisseurs. La valorisation globale devrait dépasser les 1 400 milliards de dollars attendus.

L’intérêt des investisseurs particuliers semble être en pleine effervescence. Vanda Research a déclaré mercredi que son estimation initiale de 250 millions de dollars d’achats par les investisseurs particuliers lors du premier jour de cotation d’Anthropic semblait trop prudente. Si les investisseurs particuliers se mobilisent en masse, jeudi pourrait être l’une des journées les plus importantes en termes d’achats nets par les particuliers dans l’histoire de la plateforme. Les investisseurs particuliers misent "tout" sur l’IA, affirme Vanda, soulignant qu’au cours des dix dernières séances, ils ont acheté pour 3 milliards de dollars nets d’actions Nvidia.

"Yalta"? Hmmmm

Les suggestions selon lesquelles la réunion trilatérale de jeudi entre les dirigeants de la Chine, des États-Unis et de la Russie pourrait être comparée à la conférence de Yalta de 1945 ont toujours semblé un peu tirées par les cheveux. Il faudrait sans doute tempérer les attentes quant à une avancée majeure sur des questions de fond, telles que la sécurité ou le commerce.

Cela dit, cet événement est historique: il s’agit de la première rencontre en face à face entre les chefs d’État de la Chine, de la Russie et des États-Unis. C’est donc une bonne occasion de prendre des photos et de s’engager à poursuivre le dialogue, la coopération et le respect mutuel. Xi semblait témoigner un grand respect à Trump, rompant avec le protocole pour aller à sa rencontre à l’aéroport. Ce geste n’a toutefois pas été accordé au dirigeant russe.

Des attentes exagérées

Plus l’inflation reste longtemps au-dessus de l’objectif, généralement fixé à 2 %, plus les consommateurs et les entreprises s’attendent à ce qu’elle s’y maintienne. Cela risque d’entraîner une perte de confiance généralisée envers les décideurs politiques dont le rôle est de maîtriser les prix, ce qui alimente des problèmes de crédibilité des banques centrales pouvant avoir de graves répercussions sur les marchés financiers. Ce sont là des problèmes auxquels sont confrontés les responsables américains et britanniques.

Mercredi, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré que la Fed pourrait devoir prendre des mesures plus énergiques pour rappeler au public que "3 % n’est pas le taux d’inflation auquel il faut s’attendre à l’avenir". Parallèlement, les chiffres publiés mercredi ont montré que l’inflation au Royaume-Uni a atteint 3,6 % en octobre, son plus haut niveau depuis un an. En effet, la Grande-Bretagne connaît actuellement sa plus longue période sans que l’inflation ne descende en dessous de 2 % depuis le début des années 1990 .

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

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Commandes de machines au Japon (en septembre)

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Le Trésor américain vend 19 milliards de dollars de TIPS à 10 ans lors d’une adjudication

Parmi les responsables de la Fed qui doivent s'exprimer figurent Beth Hammack, Philip Jefferson, Michael Barr, Austan Goolsbee, Thomas Barkin et Anna Paulson

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