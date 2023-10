Les marchés mitigés après une inflation américaine conforme aux attentes

Les Bourses mondiales sont indécises vendredi, après des résultats d'entreprises disparates et la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis conforme aux attentes, à quelques jours de la réunion de la Banque centrale américaine.

Wall Street a ouvert en hausse: vers 13H40 GMT, le Nasdaq prenait 0,82%, propulsé par Amazon, le S&P 500 0,20%, mais le Dow Jones reculait de 0,16%.

En Europe, Londres reculait de 0,42%, tandis que Milan perdait 0,39% et Paris 0,77%, pénalisée par le plongeon de Sanofi. Francfort prenait 0,18%.

L'inflation est restée stable en septembre aux Etats-Unis, pour le troisième mois d'affilée, à 3,4% sur un an, selon l'indice PCE, la jauge privilégiée par la Fed, qui se réunit la semaine prochaine.

Depuis un an et demi, elle mène une politique vigoureuse pour ramener la hausse des prix, qui a culminé à plus de 10% sur un an, dans sa cible des 2%.

"Les dépenses restent positives et l'inflation ralentit, une combinaison bienvenue" pour la Fed, souligne Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour High Frequency Economics.

En conséquence, les taux d'intérêt des Etats reculent en Europe et montent légèrement aux Etats-Unis, loin de leur pic du début de semaine.

Amazon et Intel plaisent au marché

Amazon bondissait de 6,19% après avoir triplé son bénéfice net à 9,9 milliards de dollars au troisième trimestre, grâce aux performances de sa plateforme et de son réseau de livraison. Ce bénéfice, supérieur de 3 milliards aux prévisions des analystes, contraste avec les résultats décevants aux yeux des investisseurs dans le secteur technologique comme ceux d'Alphabet (Google), et Meta.

Intel (+8,95%) a rassuré les investisseurs avec des revenus de 14,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre, alors que le géant américain des puces électroniques a pris du retard dans la course aux composants dédiés à l'intelligence artificielle.

Déception dans l'énergie aux Etats-Unis

Le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil (-0,20%) a annoncé des résultats pour le troisième trimestre en recul sur un an, du fait de la baisse des cours des hydrocarbures, et en dessous des attentes des analystes.

Les résultats du groupe pétrolier américain Chevron (-4,50%) ont continué de reculer au troisième trimestre, marqué par une baisse des marges pour les produits de raffinage.

En Europe, les résultats du géant italien des hydrocarbures Eni (+0,88%) et du norvégien Equinor (+2,48%) ont été supérieurs aux attentes.

NatWest, Sanofi et Elextrolux en difficulté

La banque britannique Natwest, toujours en plein coeur de l'affaire sur le traitement de l'homme politique europhobe Nigel Farage, a vu son bénéfice quadrupler sur un an au troisième trimestre, grâce à un chiffre d'affaires en hausse et des provisions pour défauts sur crédits en repli, mais les analystes espéraient mieux et l'action plongeait de 11,71% à Londres.

A la Bourse de Paris, le groupe pharmaceutique français Sanofi lâchait plus de 16% après un avertissement sur ses résultats, et l'annonce d'un plan d'économie. Un décrochage en séance jamais vu depuis au moins 1989, selon l'agence financière Bloomberg, qui collecte les données de marchés de Sanofi depuis cette année-là.

Le groupe suédois d'électroménager Electrolux (-14,91%), qui a subi des pertes au troisième trimestre, a annoncé un plan de réduction des coûts qui prévoit 3.000 suppressions de postes.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole rebondissaient après des frappes américaines en Syrie sur des cibles liées à l'Iran, faisant craindre une escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui pourrait conduire à des perturbations de l'approvisionnement.

Vers 13H20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre prenait 0,97%, à 88,78 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, gagnait 1,08% à 84,11 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro était en hausse face au billet vert (+0,11%) à 1,0575 dollar.

bur-fs/kd/as