Les marchés mi-figue mi-raisin avant l'inflation américaine

Les Bourses européennes rattrapent leur retard tandis que Wall Street s'annonce proche de l'équilibre mardi, à la veille de la publication de chiffres très attendus sur l'inflation américaine en mars.

Les places européennes se sont réveillées du bon pied d'un long week-end de quatre jours. Vers 11H50 GMT, Paris progressait de 0,81%, toute proche de son record absolu de début mars. Francfort montait de 0,34%, Milan de 0,63% et Londres de 0,27%.

A New York, les contrats à terme du Dow Jones et du S&P 500 étaient stables, et celui du Nasdaq perdait 0,2%.

En Asie, Tokyo a bondi de 1,05%, portée par les déclarations du nouveau gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), qui ne prévoit pas de "hausse significative des taux" d'intérêt à l'heure actuelle.

Ce grand écart avec les resserrements monétaires observés dans d'autres pays, notamment aux Etats-Unis, a fait fortement baisser le yen depuis plus d'un an (-13,5% depuis le 1er janvier 2022). Un dollar s'échangeait 133,31 yens vers 11H45 GMT.

En Chine, Hong Kong a pris 0,76% et Shanghai a fini stable (-0,05%). L'inflation dans le pays est passée en mars sous la barre de 1% tandis que les prix en sortie d'usines ont poursuivi leur chute, signe d'une faible demande, selon des chiffres officiels publiés mardi.

Les marchés réagissent encore aux chiffres du marché de l'emploi américain publiés vendredi.

L'économie américaine a créé en mars moins d'emplois qu'en février et légèrement moins qu'attendu mais le taux de chômage a reculé.

"Il semble que les chiffres de l'emploi américain aient stabilisé le navire après que le marché a été un peu déphasé, ou du moins après qu'il a trop extrapolé une récession imminente à partir de données moroses" publiées la semaine dernière aux Etats-Unis, commente Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Ces chiffres renforcent cependant la probabilité que la banque centrale américaine, la Fed, relève encore ses taux lors de sa prochaine réunion en mai.

Dans cette perspective, les investisseurs scruteront mercredi l'indice des prix à la consommation (CPI) pour mars aux Etats-Unis mais aussi le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed.

Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades, s'attend à ce que les marchés prennent une direction plus claire après de nouveaux "développements macroéconomiques, commençant aujourd'hui avec le rapport du FMI" (Fonds monétaire international) "sur la stabilité financière mondiale ainsi que les discours de plusieurs officiels de la Fed, avant les rapports sur les bénéfices des principaux groupes bancaires américains vendredi".

En attendant, les investisseurs reprennent goût au risque et poussent plusieurs secteurs à la hausse, à commencer par l'automobile (BMW +1,76%, Stellantis +2,01%) et les valeurs technologiques (Hello Fresh +3,67%, ASM +2,25%).

Le bitcoin cicatrise

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus connue, gagnait 3,27% à 30.090 dollars vers 11H45 GMT, au-dessus du seuil des 30.000 dollars pour la première fois depuis juin 2022.

"Les troubles du secteur bancaire et des spéculations sur une possible fin du cycle de hausse des taux de la Fed ont dopé la demande des +cryptos+, ce qui a permis au bitcoin de se remettre de sa glissade de 60% l'année dernière", rappelle Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

Cineworld plongé dans le rouge

Le groupe britannique de cinémas en faillite Cineworld dévissait de 35% à Londres, après avoir annoncé le soutien de ses créanciers à un plan de redressement qui se traduira par de lourdes pertes pour ses actionnaires.

Du côté des marchés du pétrole, des devises et obligataire

Les prix du pétrole reculaient légèrement vers 11H45 GMT. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 0,36% à 83,89 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, cédait 0,26% à 79,53 dollars.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes des Etats européens montaient nettement d'environ 0,10 point de pourcentage sur les échéances à court et long terme. Celui du Bund allemand à 10 ans valait 2,27%, contre 2,17% à la précédente clôture.

Vers 11H45 GMT, l'euro gagnait 0,44% face au billet vert, à 1,0907 dollar pour un euro.

