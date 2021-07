Les marchés marquent le pas, l'inflation US interroge

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé proches de l'équilibre ce mardi. Le CAC 40 a cédé 0,01% à 6 558,47 points tandis que l'Euro Stoxx 50, plus large, a grappillé 0,03% à 4 094,56 points. De on côté, Wall Street évolue également en ordre dispersé. Vers 17h40, le Dow Jones cède 0,09% tandis que le Nasdaq grappille 0,44%.

Les Bourses européennes n'ont guère évolué aujourd'hui. Les investisseurs attendaient deux événements jugés majeurs quasiment à la même heure : l'inflation américaine et les résultats trimestriels des emblématiques Goldman Sachs et JPMorgan.

Concernant l'inflation, finalement, la montagne, a paradoxalement accouché d'une souris. De prime abord, en effet, la situation apparait plus critique que ce qu'assure la Fed depuis des semaines.

En juin, l'inflation dite de base (core CPI), qui exclut l'énergie et les produits alimentaires, deux catégories plus volatiles, est ressortie en hausse de 0,9% par rapport au mois précédent et de 4,5% sur un an alors que le consensus Reuters le donnait à +0,4% et +4% respectivement.

Mais cette surchauffe semble, comme le prédit la Fed, "transitoire". Elle s'explique en effet par des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement et par le rebond des coûts dans les services liés aux voyages. Or, les entreprises vont finir par régler les dysfonctionnement de la "supply chain" tandis que les Américains, pour des raisons économiques évidentes, ne vont pas enchaîner les voyages encore bien longtemps.

Concernant les résultats des mythiques banques d'affaires, rien de bien spécial. Porté par la reprise mondiale, le bénéfice net de Goldman Sachs a atteint 5,35 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 2,25 milliards de dollars un an plus tôt. Pour la même raison, les profits de JPMorgan ont bondi sur la période de 155%.

A la Bourse de Paris, Publicis (+1,5%) a terminé en tête du CAC 40 sur des rachats à bon compte. Sur cinq jours, le titre accuse encore un repli de plus de 1%.

A l'opposé, Alstom a cédé 4,3%, pénalisé par Goldman Sachs qui a dégradé sa recommandation d'Achat à Neutre et abaissé son objectif de cours de 48 à 38 euros.