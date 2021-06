Les marchés limitent les initiatives avant la Fed

Les marchés européens limitaient les initiatives mercredi à la mi-journée en attendant le compte rendu de la banque centrale américaine dans la soirée, événement majeur de la semaine.

Vers 11H30 GMT, l'Europe évoluait proche de l'équilibre. Après une ouverture en petite hausse, Paris se stabilisait (+0,08%), tandis que Londres (-0,03%) et Milan (+0,07%) continuaient à faire du surplace. Francfort cédait 0,11%.

La même réserve est attendue à Wall Street, où les contrats à terme présentaient avant l'ouverture un Dow Jones en repli de 0,14%, le S&P 500 atone (-0,04%) et le Nasdaq en timide hausse de 0,14%.

A l'image de la Banque centrale européenne la semaine dernière, la Fed devrait maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante à l'issue d'une réunion de deux jours en dépit de la poussée de l'inflation aux États-Unis qui accompagne une reprise vigoureuse.

Mais "la question est de savoir si la communication de la Fed va évoluer", indique Christian Parisot, analyste de Aurel BGC.

La Fed martèle que la récente poussée de l'inflation est temporaire et qu'elle s'atténuera au fil de l'année lorsque les effets de base s'estomperont. Les marchés semblent encore suivre son point de vue mais les craintes d'une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu s'accumulent.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs à la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, qui se tiendra à 18H30 GMT pour pouvoir anticiper la suite.

"Jerome Powell, qui jouit aujourd'hui d'un extraordinaire capital confiance et qui est parvenu à peu de frais à mettre fin au mouvement de rebond des taux d'intérêt, joue gros", souligne Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour comptes de tiers de Swiss Life Asset Managers France.

"Que l'inflexion attendue dans l'évolution des prix tarde à se concrétiser, que les salaires commencent à accélérer, nul doute que ce capital fondra en effet alors aussi rapidement que les taux s'envoleront sur le marché de la dette aux États-Unis comme sur les autres places financières de la planète", prévient-il.

Sur le marché de la dette, les rendements des emprunts à dix ans, toujours à des niveaux très bas, fléchissaient vaguement avant le message de la Fed. Celui des bons du Trésor américain à dix ans s'établissait à 1,49% contre 1,50% la veille.

Une majorité d'intervenants estiment que des discussions sur une diminution des achats d'actifs de la Fed ne surviendront pas avant le symposium de Jackson Hole en août.

En attendant le verdict de la Fed, le marché examinera les mises en chantier de logements neufs en mai aux États-Unis.

Déception pour McPhy Energy

Valeur du jour sur la cote parisienne, le titre de l'entreprise française spécialisée dans la production et le stockage d'hydrogène, qui a annoncé que sa croissance "pourrait s'avérer limitée" sur l'exercice 2021, chutait de 11,65% à 24,12 euros. Le groupe réitère toutefois sa confiance dans les perspectives de croissance à moyen et long terme.

Entrée en Bourse d'About You

L'entrée en Bourse de About You, site de vente de prêt-à-porter, faisait l'actualité de la place francfortoise. L'action émise à 23,00 euros était recherchée, s'échangeant à 26,70 euros vers 11H20 GMT. About You, qui compte quelque 1.000 employés à Hambourg et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, a levé 842 millions d'euros en plaçant 21% de son capital. L'opération a valorisé la société à 3,9 milliards d'euros, selon un communiqué en début de semaine.

Le secteur minier pèse sur la tendance

Le secteur minier pesait encore sur la tendance à Londres, sur fond de poussée de l'inflation dans le monde. Le groupe BHP perdait 1,1% à 2.107,50 pence et Glencore 2,93% à 311,60 pence.

A Paris, ArcelorMittal poursuivait la descente de la veille (-2,63% à 24,98 euros) tout comme Eramet (-2,39% à 53,20 euros).

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole ont atteint de nouveaux sommets en plusieurs années mercredi avant les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) plus tard dans la journée.

Vers 11H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août gagnait 0,25% à 74,24 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet progressait de 0,19% à 72,26 dollars.

L'euro restait stable (-0,09%) face au billet vert, à 1,2116 dollar pour un euro.

Le bitcoin redescendait à nouveau sous 40.000 dollars (-1,57% à environ 39.320 dollars)

