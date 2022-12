Les marchés indécis sur les perspectives économiques en 2023

Les Bourses mondiales se montrent indécises mercredi, l'absence de nombreux investisseurs dans les salles de marché et de perspectives claires pour la 2023 rendant les indices atones.

Au lendemain d'une hausse, les bourses européennes avancent à petite vitesse: Paris gagnait 0,23%, Francfort 0,09%, Milan de 0,15% peu avant 12H50 GMT. Londres, fermée depuis le milieu de journée vendredi, montait plus nettement de 0,87%.

Sur le marché obligataire, les taux souverains européens, qui ont dépassé leur plus haut niveau depuis plus de dix ans en clôture mardi en France et en Allemagne pour l'échéance de référence, à 10 ans, se repliaient légèrement, pour revenir respectivement à 3% et 2,45%. Le Royaume-Uni fait là aussi exception, avec une nette hausse des taux d'intérêt après deux jours de fermeture du marché obligataire.

Wall Street se dirige aussi vers une ouverture en vert pale, avec des hausses autour de 0,3% selon les contrats à terme. Mardi, le Dow Jones avait fini en légère hausse alors que le Nasdaq avait décroché, plombé par la hausse des taux d'intérêt.

Le 10 ans américain se repliait pour tourner autour de 3,80%, évoluant bien en deça de son pic annuel.

La Bourse de Tokyo a terminé mercredi en baisse de 0,41%. Celle de Shanghai a reculé de 0,26% mais Hong Kong, qui était restée fermée lundi et mardi, a célébré avec retard l'annonce de la réouverture de la Chine (+1,56%).

"Les investisseurs ne savent pas trop sur quoi parier sur le marché boursier dans les semaines à venir: soit sur une économie robuste", qui parvient à se sortir rapidement de la récession économique à venir dans les premiers mois de 2023, soit sur "un atterrissage brutal" de l'activité économique, décrit Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Ces deux scenarii ont des impacts contraires sur la politique monétaire des banques centrales, prolongeant "l'incertitude" des marchés.

L'ouverture de la Chine, qui a encore franchi une étape lundi avec la levée annoncée des quarantaines obligatoires à l'arrivée, laisse aussi les investisseurs entre deux eaux, entre la réjouissance pour la croissance et les craintes d'une nouvelle pression inflationniste via la hausse de la demande pour les matières premières.

L'agenda économique du jour est toujours aussi peu fourni pour donner des informations aux investisseurs sur leurs questionnements.

Les matières premières londoniennes grimpent

Après plusieurs jours sans cotations à Londres, les entreprises minières progressent nettement, rattrapant les effets bénéfiques pour elles de la réouverture de la Chine. Antofagasta prenait 3,11%, BP 1,86%, Anglo American 1,66%.

Du côté des devises et des matières premières

L'euro montait de 0,06% à 1,0648 dollar vers 12H40 GMT.

Le bitcoin reculait de 0,21% à 16.660 dollars.

Les prix du pétrole, dopés mardi par la tension sur l'offre russe entre sanctions occidentales et répliques de Moscou, reculent légèrement mercredi alors que la réouverture de la Chine inquiète.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février cédait 0,27%, à 84,10 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, perdait 0,16%, à 79,89 dollars.

bur-fs/mgi/clc