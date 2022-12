Les marchés hésitent, inquiets des perspectives économiques

Les Bourses mondiales faisaient preuve de prudence mercredi, en l'absence de nombreux opérateurs de marché mais toujours en présence de craintes au sujet de l'inflation et des perspectives économiques pour 2023.

Au lendemain d'une hausse, les Bourses européennes évoluaient en ordre dispersé: Paris rétrogradait de 0,20%, Francfort de 0,19%, Milan était stable vers 15H00 GMT. Londres, fermée depuis le milieu de journée vendredi, montait de 0,57%.

Après une ouverture hésitante dans la lignée de la veille, Wall Street avançait très calmement: l'indice Dow Jones de 0,33%, le Nasdaq de 0,43% et le S&P de 0,41% vers 14H40 GMT.

"Le bref rebond lié à l'espoir d'une large réouverture de l'économie chinoise sur fond d'abandon de la politique +zéro Covid+ de Pékin a été de courte durée", constate Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

Il faisait place à la prudence "au regard des craintes persistantes sur les taux d'intérêt et du risque de récession", selon l'expert.

Les marchés ont été rythmés par les questions d'inflation et de taux d'intérêt tout au long de l'année.

L'ouverture de la Chine, qui a encore franchi une étape lundi avec la levée annoncée des quarantaines obligatoires à l'arrivée, laisse les investisseurs entre deux eaux, tiraillés entre la réjouissance pour la croissance et les craintes d'une nouvelle pression inflationniste via la hausse de la demande pour les matières premières.

Sur le marché obligataire, les taux souverains européens, qui ont dépassé leur plus haut niveau depuis plus de dix ans en clôture mardi en France (3,04%) et en Allemagne (2,51%) pour l'échéance de référence, à 10 ans, se stabilisaient respectivement autour de 3,03% et 2,48% vers 15H GMT.

Le 10 ans américain se repliait pour tourner autour de 3,90%, évoluant bien en deçà de son pic annuel.

La Chine porte les valeurs minières

Après plusieurs jours sans cotations à Londres, les entreprises minières prograissaient nettement avec l'espoir d'une reprise de la demande en Chine. Antofagasta prenait 4,18%, BP 1,86% et Anglo American 2,51% vers 14H30 GMT. Même tendance ailleurs en Europe pour Repsol 1,13% à Madrid ou TotalEnergies 0,93% à Paris alors que les valeurs pétrolières s'apprêtent à finir l'année en beauté.

Du côté des devises et des matières premières

L'euro montait de 0,17% à 1,0657 dollar vers 14H30 GMT.

Le bitcoin était stable à 16.709 dollars.

Les prix du pétrole, dopés mardi par la tension sur l'offre russe entre sanctions occidentales et répliques de Moscou, reculaient légèrement mercredi alors que la réouverture de la Chine inquiète.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février cédait 0,36%, à 84,03 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, grappillait 0,15%, à 79,65 dollars vers 14H30 GMT.

