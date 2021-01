Les marchés hésitent face à la pandémie et la destitution de Trump

(AOF) - Les bourses européennes ont majoritairement terminé dans le rouge ce mardi, après leur repli de la veille, consécutive à une première semaine de 2021 très porteuse. Le CAC 40 a ainsi cédé 0,2% à 5 650,97 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,18% à 3 614,04 points. Du côté de Wall Street, les voyants sont plutôt au vert puisque le Dow Jones et le Nasdaq progressent respectivement de 0,11% et 0,35% en fin d'après-midi.

En l'absence de catalyseur sur les marchés, les investisseurs se sont inquiétés en premier lieu de la situation sanitaire en Europe. L'apparition de foyers de plus en plus nombreux du variant britannique, et la situation globale toujours hors de contrôle malgré le début des campagnes de vaccination, font craindre de nouvelles mesures de restriction à venir. Ce qui aurait pour conséquence d'amputer une reprise économique déjà fragile.

Par ailleurs, la situation politique aux Etats-Unis continue se susciter la méfiance. Les conséquences d'une éventuelle destitution de Donald Trump, à une dizaine de jours de l'intronisation de Joe Biden, laissent perplexes. Les investisseurs espèrent surtout que le lancement d'une telle procédure ne retardera pas la mise en place du vaste plan de relance économique promis par le prochain président américain.

La journée a été particulièrement pauvre en publications macroéconomiques: seul l'indice NFIB, mesurant l'optimisme des petites entreprises, a été dévoilé, et celui-ci est ressorti en net repli en décembre.

Sur les marchés, les valeurs industrielles et cycliques ont été à l'honneur. Ainsi, Veolia (+4,15%), Peugeot (+3,13%) et Michelin (+3,26%) ont dominé le CAC 40, alors qu'à l'autre bout du classement, Air Liquide (-1,62%), Dassault Systèmes (-1,59%) et Worldline (-1,52%), classées défensives, ont trébuché.