Les marchés hésitent entre résultats mitigés et inquiétudes bancaires

Les résultats d'entreprises de mercredi n'ont pas été du goût des marchés boursiers, qui ont clôturé en recul, à l'exception de l'indice Nasdaq à Wall Street porté par un bond de l'action de Microsoft.

Les Bourses européennes ont reculé pour la deuxième séance de suite. La Bourse de Paris a perdu 0,86%, plombée par le secteur du luxe. Londres a cédé 0,49%, Francfort 0,48% et Milan 0,54%.

Wall Street a conclu sans direction, soucieuse d'un côté de l'impact futur des conditions de crédit sur l'économie, compte tenu des inquiétudes bancaires, mais réconfortée d'un autre côté par les solides résultats de Microsoft, publiés mardi soir, et ceux de de Meta (Facebook) parus après la clôture mercredi.

L'indice à forte coloration technologique Nasdaq a conclu dans le vert, gagnant 0,47%, tandis que le S&P 500 a cédé 0,38% et le Dow Jones 0,68%.

Microsoft s'est envolé de 7,24%, après avoir publié mardi des résultats trimestriels sensiblement supérieurs aux attentes. Sa fusion avec le studio de jeux vidéo Activision Blizzard est cependant bloquée par l'autorité britannique de la concurrence, ce qui a fait plonger le titre d'Activision de 11,45%.

En revanche, Alphabet a terminé en demi-teinte (-0,15%), malgré un bénéfice net supérieur aux attentes des analystes.

Dans les échanges électroniques d'après clôture à Wall Street, l'action Meta grimpait de 12%, à 234 dollars, vers 20H55 GMT.

La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a dégagé 5,7 milliards de dollars de bénéfice net au premier trimestre, en baisse de 24% sur un an, mais meilleur qu'attendu par le marché.

Sur le plan macroéconomique, "les craintes d'un ralentissement économique mondial et d'une crise bancaire ont refait surface", selon Pierre Veyret, analyste d'ActivTrades, ce qui pousse les investisseurs à la prudence.

"Les tensions bancaires pèsent toujours sur le dollar", alors que les difficultés de la banque régionale américaine First Republic Bank s'accentuent et ont encore fait plonger son action de 29,75%, après une baisse de 49% mardi, a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste de SwissQuote Bank.

Le billet vert a touché un plus bas face à l'euro, à 1,1095 dollar pour un euro, un niveau plus observé depuis mars 2022. Vers 20H55 GMT, il perdait 0,61% par rapport à la monnaie européenne et 0,48% par rapport à la livre sterling.

La tech européenne sous pression

L'action de Teleperformance a perdu 14% à Paris, après l'annonce du rachat pour trois milliards d'euros de son concurrent Majorel, en partie avec un apport de titres.

A Paris encore, Dassault Systèmes a chuté de 6,82% après la publication de ses résultats, qui ont révélé une baisse de sa marge.

A Amsterdam, ASM International est tombée aussi de 7,48%, à cause de ses résultats.

Fin de l'effet Covid sur le secteur santé

Dans le domaine de la santé, le britannique GSK (-3,87%) a vu son bénéfice net baisser de 17%, tandis que le chiffre d'affaires du français Eurofins (+1,99%) a reculé de 10,5% et celui du suisse Roche (-2,57%) s'est replié de 7%. Les trois entreprises ont souligné le recul de leurs produits en lien avec la pandémie de Covid-19 par rapport au premier trimestre 2022.

D'autres valeurs du secteur étaient emportées dans le rouge, comme Sanofi (-2,03%) à Paris, AstraZeneca (-3,66%) à Londres et Novo Nordisk (-3,76%) à Copenhague.

Parmi les autres résultats

Le groupe de luxe Kering a perdu 2,29% à Paris. La croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre a déçu les investisseurs.

L'avionneur Boeing a grappillé 0,42% à New York, après avoir confirmé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice.

La chaîne de restauration rapide d'inspiration mexicaine Chipotle est montée de 12,91%, profitant d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires meilleurs que prévu au premier trimestre.

Sur le marché des devises et des matières premières

Les cours du pétrole ont terminé en forte baisse mercredi. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, a lâché 3,81%, clôturant à 77,69 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), a lui perdu 3,59%, à 74,30 dollars.

Le bitcoin grimpait de 1,21% à 28.309 dollars, à 20H55 GMT.

jvi-vmt/er