Les marchés gardent leur énergie pour la Fed

Les Bourses européennes gardaient leur énergie mercredi matin pour le compte rendu de la banque centrale américaine attendu dans la soirée, événement majeur de la semaine.

Vers 08H40 GMT, Paris (+0,05%) Londres (-0,03%) et Milan (-0,03%) faisaient du surplace. Francfort reculait de 0,31%.

Plus tôt, la prudence a également dominé en Asie, les investisseurs prenant leurs bénéfices dans l'attente de la décision de la Fed. A Tokyo, l'indice vedette Nikkei a terminé en retrait de 0,51%.

En outre, les marchés chinois (Shanghai en baisse de 1,07%, Hong Kong -0,7%) ont été "pénalisés par les incertitudes sur l'incident de l'EPR chinois, les démentis officiels du gouvernement ne rassurent pas les investisseurs", selon les experts d'Aurel BGC.

Au moment de l'ouverture en Europe, des statistiques chinoises ont soulevé des inquiétudes sur la reprise de la deuxième économie mondiale: les ventes de détail en Chine ont connu en mai leur plus faible progression depuis le début de l'année.

Les responsables de l'institution monétaire de Washington ne devraient annoncer aucun changement dans l'immédiat, dans le communiqué qui sera publié mercredi à 18H00 GMT, à l'issue des deux jours de réunion.

"La banque centrale américaine va, malgré la hausse de l'inflation, se tenir à une politique monétaire ultra accommodante", anticipe Milan Cutkovic, analyste de AxiTrader.

La Fed croit que la récente poussée de l'inflation est temporaire et qu'elle s'atténuera au fil de l'année lorsque les effets de base s'estomperont. Les marchés semblent encore suivre son point de vue mais les craintes d'une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu s'accumulent.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs à la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, qui se tiendra à 18H30 GMT pour connaître ses intentions pour la suite.

Ils "vont guetter tous les indices qui pourraient les mettre sur la voie d'un éventuel calendrier pour le +tapering+ du QE de la Fed", c'est-à-dire la réduction de son programme de rachats d'actifs, écrit Tangi Le Liboux, analyste chez Aurel BGC.

La question de la réduction des achats d'actifs avait été abordée pour la première fois lors de la dernière réunion fin avril, certains responsables ayant alors considéré qu'il faudrait bientôt commencer à en discuter au vu de la montée des prix et de la vigueur de la reprise.

Une majorité d'intervenants estiment que des discussions sur un ralentissement de ses achats d'actifs n'interviendront pas avant le symposium de Jackson Hole en août.

Entrée en Bourse d'About You

L'entrée en Bourse de About You, site de vente de prêt-à-porter, faisait l'actualité de la place francfortoise. L'action émise à 23,00 euros était recherchée dans les premiers échanges, avec un premier prix fixé à 25,60 euros. About You, qui compte quelque 1.000 employés à Hambourg et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, a levé 842 millions d'euros en plaçant 21% de son capital. L'opération a valorisé la société à 3,9 milliards d'euros, selon un communiqué en début de semaine.

Le secteur minier pèse sur la tendance

Le secteur minier pesait encore sur la tendance à Londres, sur fond de poussée de l'inflation dans le monde. Le groupe BHP perdait 0,80% à 2.114,00 pence et Glencore 2,17% à 314,05 pence.

A Paris, ArcelorMittal poursuivait sa descente de la veille (-2,38% à 25,04 euros) tout comme Eramet (-1,93% à 53,45 euros).

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole continuaient de grimper après être montés mardi à des niveaux plus vus en plus de deux ans.

Vers 08H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août gagnait 0,45% à 74,32 dollars à Londres.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet progressait de 0,47% à 72,46 dollars.

L'euro était stable (+0,01%) face au billet vert, à 1,2128 dollars pour un euro.

Le bitcoin gagnait 0,24% à 40.041 dollars.

