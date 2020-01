Les marchés gardent la tête froide, Trump évite l'escalade

A la Bourse de Paris, Sodexo (+2,5%) a signé la plus forte progression du CAC 40, soutenu par JPMorgan, qui a relevé sa recommandation sur le titre de Sous-performance à Neutre et revu à la hausse son objectif de cours de 79 à 100 euros. Airbus a rebondi de 1,8% après avoir cédé 1,5% lors des deux séances précédentes. A l'opposé, TechnipFMC a cédé 2,7%, pénalisé par le repli du pétrole.

Au chapitre économique, les investisseurs ont bien réagi à l'annonce de 202 000 créations d'emplois dans le secteur privé américain en décembre, soit le chiffre le plus important depuis le mois d'avril.

Du côté américain aussi, l'heure est à la retenue. Lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques minutes, Donald Trump a précisé que les dégâts étaient minimes et promis de nouvelles sanctions commerciales contre Téhéran. Le président américain, qui juge que l'Iran est en train de reculer, s'est dit attaché la paix.

Les investisseurs s'attendaient à une riposte iranienne après l'émotion suscitée par l'assassinat du général Soleimani. Or, cette contre-attaque paraît de faible ampleur. De plus, les communiqués officiels du côté iranien ne sont pas " va-t'en-guerre ", la République Islamique assurant qu'elle ne recherchait ni l'escalade, ni une guerre.

Les Bourses européennes ont prudemment débuté la journée après cette offensive sur de bases militaires utilisées par les Etats-Unis en Irak. Sur le marché pétrolier, le cours du baril de Brent a immédiatement grimpé de plus de trois dollars à 71,75 dollars, son plus haut niveau depuis la mi-septembre avant que le marché ne reprenne son sang-froid.

