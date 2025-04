Les marchés financiers encaissent l'escalade commerciale entre Pékin et Washington

La bourse Euronext à la Défense, le 7 avril 2025, près de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La guerre commerciale s'aggrave et les marchés encaissent: après une riposte de Pékin aux droits de douane de Donald Trump mercredi, les Bourses européennes reculent fortement, tandis que dollar et dette américaine sont délaissés, signe de la perte de confiance dans la première économie mondiale.

En Europe, vers 13H30 GMT, la Bourse de Paris reculait de 2,84%, Francfort de 2,93%, peu après avoir tous deux perdu plus de 4%. La Bourse de Londres cédait 2,58%, Milan 2,64% et la Bourse suisse 3,81%.

A Wall Street, après une ouverture dans le rouge, les indices tentaient d'avancer: vers 13H40 GMT, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,27%, le Nasdaq 0,80%. Le Dow Jones restait en recul, cédant 0,21%.

"Les deux premières économies mondiales sont désormais coincées dans une guerre commerciale, et aucune des deux nations ne semble prête à céder", note Susannah Streeter, responsable des marchés financiers, Hargreaves Lansdown. "Le monde attend de savoir quel côté pliera en premier".

La Chine a annoncé mercredi qu'elle allait porter ses surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84%, et non pas à 34% comme initialement prévu, ce qui constitue une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Cette annonce suit l'entrée en vigueur, depuis mercredi matin, d'une nouvelle salve de droits de douane à l'importation par le président américain Donald Trump, dont un taux monumental pour la Chine.

Cours de bourse depuis l'investiture de Trump ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

La Maison Blanche a rendu public un décret présidentiel "amendé" faisant grimper de "34%" à "84%" la taxation qui sera perçue par Washington sur les importations en provenance de Pékin. Cela porte à 104% le taux total imposé à la Chine depuis 04H00 GMT.

Autre victime de l'escalade commerciale: le pétrole, dont les prix s'enfoncent mercredi, les investisseurs prévoyant moins de croissance dans le monde, et donc moins de demande d'or noir.

Vers 13H30 GMT, le Brent de la mer du Nord dévissait de 4,31% à 60,11 dollars le baril, quand son équivalent américain, le WTI, plongeait de 4,38% à 56,97 dollars le baril.

La dette américaine et le dollar massivement délaissés

Signe de la perte de confiance dans la première économie mondiale, les obligations d'Etat américaines, fractions de dettes publiques détenues par des investisseurs, étaient délaissées, ce qui fait bondir leurs taux d'intérêt.

Un trader à la Bourse de New York, je 9 avril 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Le rendement à 10 ans des bons du Trésor grimpait à 4,36% vers 13H30 GMT, contre 4,29% mardi en clôture. Sur trente ans, la hausse était particulièrement spectaculaire, passant de 4,73% la veille à 4,92%.

"L’incertitude entourant la politique américaine pousse les investisseurs à exiger une prime de risque plus élevée", explique Paul Diggle, économiste en chef d'Aberdeen.

"Le marché a perdu confiance dans les actifs américains", ajoute George Saravelos, de la Deutsche Bank.

Les obligations d'Etat étaient pourtant jusque-là plébiscitées, car perçues comme plus sûres avec un rendement garanti pour les investisseurs. La dette allemande, référence en Europe, continue d'ailleurs à jouer ce rôle, avec une taux d'intérêt à dix ans à 2,58%, contre 2,62% la veille en clôture.

Le dollar pâtissait lui aussi de la situation. Le billet vert est plombé par les perspectives d'une détérioration de l'activité économique américaine en raison de de l'escalade de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 13H30 GMT, la monnaie américaine chutait de 0,98% par rapport à l'euro, à 1,1064 dollar. Il reculait également de 0,77% contre le franc suisse, et de 1,15% vis-à-vis du yen japonais, qui profitent de leur statut de valeurs refuge.

Autre valeur refuge plébiscitée, les achats d'or grimpaient mercredi, l'once d'or gagnant 2,67% à 3.062,91 dollars vers 13H30 GMT.

La santé pourrait être ciblée

Le secteur pharmaceutique, au deuxième rang du commerce mondial après l'électronique, échappe pour l'heure aux surtaxes, mais Donald Trump promet "très bientôt" des droits de douane sur les produits pharmaceutiques.

Évolution depuis 2007 de l'indice VIX, qui traduit la nervosité des acteurs du marché et l'aversion au risque, selon des données Bloomberg ( AFP / Sylvie HUSSON )

A la Bourse de Londres, les laboratoires AstraZeneca et GSK plongeaient respectivement de 6,66% et de 5,57%. A Francfort, Fresenius cède 4,47%.

A la Bourse suisse, Novartis dégringolait de 7,06% et Roche de 6,79%. A Paris, le français Sanofi dévissait de 6,64% et le groupe franco-autrichien Valneva de 5,50% vers 13H30 GMT.

Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, connu notamment pour son traitement anti-obésité Wegovy, chutait quant à lui de 6,52% à la Bourse de Copenhague.