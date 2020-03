Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les marchés financiers doivent rester ouverts, dit l'AEMF Reuters • 23/03/2020 à 09:06









LONDRES, 23 mars (Reuters) - Laisser les marchés financiers ouverts pendant la pandémie de coronavirus est vital pour permettre le bon fonctionnement de l'économie, a déclaré lundi Steve Maijoor, directeur de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). "Des marchés ouverts permettent la poursuite de l'ajustement des prix aux nouvelles informations et fournit de la liquidité au profit des investisseurs en leur permettant de rééquilibrer leurs portefeuilles et de respecter leurs obligations contractuelles", a-t-il. La question de la fermeture des marchés fait débat après des "krachs" à répétition provoqués par la crainte des investisseurs que l'épidémie de coronavirus ne plonge l'économie mondiale en récession. (Huw Jones, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

