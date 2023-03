Les marchés figés en attendant une prise de parole de Powell

Les Bourses mondiales tournent autour de l'équilibre mardi, les investisseurs ne prenant pas de positions avant une l'audition de Jerome Powell, le président de la réserve fédérale américaine (Fed), devant le Congrès.

Les Bourses européennes ont ouvert sans impulsion: Francfort gagnait 0,04%, Londres perdait 0,04%, Milan 0,05% et Paris 0,13% vers 08H20 GMT.

En Asie, Tokyo a terminé en légère hausse de 0,25%. La tendance était plus négative en Chine, où les importations ont chuté plus que prévu en février: Hong Kong a reculé de 0,33% et Shanghai de 1,11%.

Lundi, les trois principaux indices américains n'ont gagné seulement autour de 0,1%.

"Tous les yeux sont braqués sur Jerome Powell et sur ce qu'il pense des dernières données économiques", résume Ipek Ozkardeskaya, analyse de Swissquote Bank.

Un an après le début de resserrement de politique monétaire et à deux semaines de la prochaine réunion, la lutte contre l'inflation est loin d'être gagnée par la Réserve fédérale américaine. Les derniers chiffres ont montré qu'elle ne ralentissait plus aussi vite que fin 2022.

Les investisseurs ont dû se faire à l'idée que le cycle de resserrement monétaire n'était pas encore terminé et anticipent désormais de nouvelles hausses du taux directeur de la Fed, ce qui se répercute par une forte hausse sur le coût des emprunts d'Etat.

Mais jusqu'à présent les marchés actions n'ont pas été affectés par ce changement de vision, notamment en Europe où les indices battent des records, comme le CAC 40 parisien lundi, ou en sont proches.

"Alors que les marchés d'actions américains ont retrouvé les mêmes niveaux qu'au moment de la réunion de février de la Fed (...), les rendements obligataires sont beaucoup plus élevés, ce qui suggère qu'il y a une fois de plus une déconnexion" entre les marchés obligataires et celles des actions, selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

De son côté, la Banque centrale australienne a relevé pour la dixième fois consécutive mardi ses taux d'intérêt, désormais à leur niveau le plus élevé depuis mi-2012 (3,6%). Le gouverneur a également affirmé qu'il faudra encore "un certain temps avant que l'inflation ne revienne aux taux visés" par l'institution.

La chimie japonaise profite du rapprochement avec Séoul

Les titres de certains groupes chimiques japonais comme Stella Chemifa Corp (+9,04%) ont continué d'être stimulés par l'annonce, la veille, de prochains pourparlers entre Tokyo et Séoul pour lever des barrières à l'exportation de produits et composants chimiques nippons vers la Corée du Sud, mises en place en 2019.

Encore quelques résultats d'entreprises

De rares résultats d'entreprises animent encore les valeurs européennes: en Allemagne les investisseurs saluaient ceux de Zalando (+4,40%) mais restaient plus dubitatifs sur ceux du spécialiste des lessives et adhésifs Henkel (-2,89%).

L'entreprise britannique Spirent Communications, spécialisée dans les tests de réseau, dévissait de 10,43% après avoir annoncé prévoir des revenus "en légère baisse" cette année, en dépit d'une hausse de ses bénéfices annuels en 2022.

Du côté des devises et du pétrole

Les variations étaient aussi limitées sur les autres marchés que les actions.

Le prix du pétrole restait stable vers 08H10 GMT: le baril de Brent de mer du Nord pour livraison mai valait 86,25 dollar (+0,10%), et celui de WTI américain pour livraison avril 80,70 dollars (+0,30%).

L'euro cédait 0,06% face au dollar, à 1,0671 dollar et la livre 0,04% à 1,2021 dollar.

