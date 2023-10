Les marchés européens voient toujours rouge, les taux longs au sommet

Coté valeurs, seules 2 sociétés du CAC 40 connues pour leurs qualités défensives ont échappé à la baisse : Pernod Ricard et Danone. Vantiva a bondi après avoir conclu un accord d'option d'achat avec CommScope, en vue d'acquérir sa division Réseaux Domestiques (Home Networks).

Demain, les investisseurs prendront connaissance de la publication des indices PMI services en septembre en France, en zone euro et aux Etats-Unis.

Déjà tendus ce matin, les taux longs ont encore accru leurs gains après la publication de la seule statistique de ce mardi aux Etats-Unis. Le nombre des offres d'emploi a enregistré une progression inattendue en août. Le rapport JOLTS du Département américain au Travail a fait ressortir 9,6 millions d'ouvertures de postes sur ce mois contre un consensus de 8,8 millions et 8,92 millions en juillet.

Le rendement du 10 ans américain gagne près de 6 points de base à 4,74%. Le 10 ans allemand est en hausse d'un peu plus de 2 point de base à 2,94%.

Le rendement sur le 10 ans américain a battu des records depuis 2007 lundi et mardi, après qu'un accord de financement a éloigné les risques d'un "shutdown" du gouvernement américain.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la deuxième séance de la semaine en nette baisse face à la hausse des taux longs. L'indice CAC 40 a perdu 1,01% à 6 997,05 points, son niveau le plus faible en clôture depuis la mi-mars. L'EuroStoxx50 a cédé 1% à 4 096,33 points. Le rouge est aussi la couleur dominante à Wall Street avec un Dow Jones en repli de 1,24% et un Nasdaq Composite en recul de 1,77% vers 17h45.

