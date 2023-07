Les marchés européens toujours dans le vert après l'inflation américaine

Au chapitre des valeurs, le secteur de la distribution a fait les gros titres. A Paris, Casino a occupé une nouvelle fois l'une des dernières places de l'indice SBF 120, pénalisé cette fois-ci par l'abaissement de ses perspectives 2023. Son concurrent Carrefour était à l'honneur ce jour avec l'annonce du rachat de Cora et Match en France.

Cette nouvelle statistique rassurante à propos de l'inflation a pesé sur les taux longs américains, avec un 10 ans encore en baisse de plus de 6 points de base aujourd'hui à 3,88%.

(AOF) - Les marchés actions européens ont encore progressé, toujours soutenus par la publication hier d'une inflation américaine plus faible qu'anticipé au mois de juin. L'indice CAC 40 a gagné 0,50% à 7 369,80 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,78 % à 4 394,51 points. De la même manière, le vert était également à l’honneur aux Etats-Unis, avec un Dow Jones affichant un gain de 0,06 % vers 17h30.

