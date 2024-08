Les marchés européens sur une note positive avant les PMI ; ArcelorMittal en hausse

Les industriels de la défense ont affiché les plus fortes baisses du CAC 40 ce lundi : Thales a fini lanterne rouge de l'indice avec une baisse de 0,77% à 148,65 euros tandis que Safran a reculé de 0,25% à 196,50 euros. Le secteur souffre de l'annonce du gouvernement allemand selon laquelle l'aide financière à l'armée ukrainienne ne devrait pas dépasser les 4 milliards d'euros déjà prévus pour 2025 (contre 8 milliards en 2024) avant de se réduire encore au cours des années suivantes.

ArcelorMittal a avancé de 2,47% à 20,71 euros. Le groupe sidérurgique bénéfice d'un relèvement d'opinion de la part de Barclays, qui est passé à Surpondérer, avec un objectif de cours de 25 euros. "Après deux années difficiles, nous pensons que le secteur de l'acier européen est plus attrayant. L'essentiel de la faiblesse de la demande réelle est désormais derrière nous et des leviers clairs permettant d'atténuer la pression des importations due à la production excédentaire en Chine", explique dans une note la banque britannique.

Varta (-45,66% à 2,104 euros) a dévissé à Francfort après avoir annoncé de nouvelles mesures au sujet de sa restructuration financière. "La restructuration va se concentrer dans un premier temps sur une décote, qui réduira les dettes financières existantes de 285 millions d'euros. Elles passeront de 485 à 200 millions d'euros à l'avenir", explique le fabricant de batteries allemand appartenant au groupe américain Spectrum Brands. Ce plan vise à réduire considérablement la dette de l'entreprise et à injecter de nouvelles liquidités.

(AOF) - Les indices européens ont clôturé en hausse cette première séance de la semaine en l'absence de statistiques majeures. Les investisseurs prendront connaissance ce jeudi des indices PMI en France, en Allemagne, en zone euro et aux Etats-Unis. Côté valeurs, ArcelorMittal s'est affiché en hausse, le groupe sidérurgique bénéficiant d'un relèvement d'opinion de la part de Barclays. A Francfort, le fabricant de batteries Varta a plongé suite à l'annonce de mesures concernant la réduction de sa dette. Le CAC 40 a gagné 0,70% à 7502 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,65% à 4872 points.

