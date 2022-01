Les marchés européens soutenus par Wall Street

A contrario, BNP Paribas (-2%) a été pénalisée par la baisse des taux tandis que Stellantis (-1,2%) et Bouygues (-1,2%) ont pâti de leur caractère plus cyclique.

A la Bourse de Paris, les valeurs de croissance ont bénéficié du repli des taux. Veolia a gagné 2%, Engie 1,9% et Vivendi, 1,4%.

Au chapitre macroéconomique, si les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie (indice Philly Fed) a progressé plus que prévu au mois de janvier.

Mais cet élan initial s'est rapidement interrompu, les investisseurs jouant la prudence dans l'attente d'une salve de résultats d'entreprises aux Etats-Unis. Or, la moisson du jour a été bonne. American Airlines a accusé une perte moins élevée qu'attendu grâce à une activité solide au cours de la période des fêtes de fin d'année. De son côté, l'assureur Travelers a enregistré un bénéfice supérieur au consensus.

Ce matin, les indices actions européens ont bien réagi à la nouvelle baisse des taux en Chine. La banque centrale chinoise entend relancer une croissance fragilisée par la politique " zéro Covid " de Pékin et la santé chancelante du marché de l'immobilier.

(AOF) - Longtemps incertains, les marchés actions européens ont finalement clôturé en petite hausse dans le sillage de la bonne orientation de Wall Street. Le CAC 40 a gagné 0,3% à 7 194,16 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,64% à 4 295,53 points. A Wall Street, la hausse est plus marquée. Vers 17h30, le Dow Jones grimpe de 1,2% et le Nasdaq, de 1,7%.

