Les marchés européens sous le signe de la morosité ; Atos en mauvaise posture

(AOF) - Comme hier, les marchés actions européens ont clôturé en territoire négatif. Les investisseurs ont une nouvelle fois fait preuve de prudence et de nervosité sur fond d'instabilité politique en France, avant le premier tour des élections législatives anticipées ce dimanche. Au chapitre des valeurs, Atos a fini en queue de peloton après un nouveau rebondissement au sujet de sa restructuration financière : OnePoint s'est retiré de la course tandis que Daniel Kretrinsky a refait surface. Le CAC 40 a perdu 0,69% à 7609 points tandis que l'EuroStoxx 50 a décliné de 0,37% à 4917 points.

Volkswagen (-1,78% à 104,65 euros) a terminé dans le rouge ce mercredi, après avoir annoncé une coentreprise détenue à parité avec l'américain Rivian dans le domaine des véhicules électriques. Le groupe allemand investira jusqu'à 5 milliards de dollars. Jefferies relève que cet investissement dans Rivian entraîne une réduction des prévisions de flux de trésorerie net pour 2024 à 2,5-4,5 milliards d'euros. Le broker reste cependant à l'achat sur le titre du constructeur allemand avec un objectif de cours de 150 euros.

La saga Atos a connu un nouveau rebondissement. Le consortium mené par Onepoint a mis fin aux négociations alors que leur offre de restructuration financière avait été choisie il y a 15 jours au détriment de celle de l’homme d’affaires Daniel Kretinsky. Ce dernier a proposé de reprendre les discussions avec la société et ses créanciers financiers. Atos a aussi reçu de la part du comité représentatif de ses créanciers obligataires une proposition globale de restructuration financière tenant compte de la décision de Onepoint. En Bourse, l’action Atos reste volatile et a perdu 6,68% à 1,12 euro.

Bouygues (-2,01% à 30,69 euros) a fini à l'avant-dernière place de l'indice phare de la place parisienne. JP Morgan, qui maintient sa recommandation à Surpondérer sur le titre, a revu à la baisse son objectif de cours, passant de 49 à 48 euros. Le broker a indiqué avoir réduit ses estimations de bénéfices pour Bouygues dans les secteurs des télécommunications et de l'immobilier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juin 2024, la confiance des ménages se replie selon l'Insee. À 89, l’indicateur qui la synthétise, calculé à partir des réponses des ménages (essentiellement reçues avant le 10 du mois), baisse d'un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023). En juin 2024, l'opinion des ménages sur leur situation financière personnelle passée et future est quasiment inchangée par rapport au mois précédent.

Les ventes de logements neufs sont ressorties à 619000 en mai en rythme annuel, reculant par rapport à avril, 698000, et ressortant sous les attentes : 636000.

A la clôture, l'euro cède 0,21% à 1,0691 dollar.