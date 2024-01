Les marchés européens sous le signe de l'attentisme

(AOF) - En territoire négatif hier, les marchés actions européens sont de nouveau attendus en recul à l'ouverture. La prudence devrait rythmer cette séance de mercredi, alors que la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis figure au menu de demain. Cette statistique, la plus importante de la semaine, donnera le tempo sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed, dont la prochaine réunion est fixée au 31 janvier Aussi, la saison des résultats aux Etats-Unis prendra son envol vendredi. Les banques américaines y seront sous le feu des projecteurs.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

IT Link

IT Link, entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce l'acquisition de la société Ciao Technologies Inc. Elle permet au groupe IT Link de renforcer sa présence en Amérique du Nord avec un peu plus de 100 collaborateurs au Canada, ce qui en fait la seconde géographie du groupe. Ce rachat n’engendre pas de changement dans le management et l’organisation de Ciao Technologies, Jean Drouin, actuel président et fondateur, conservant son rôle de dirigeant de l’entreprise.

Kering

Élu président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire le 22 décembre dernier, Tidjane Thiam a remis sa démission de son mandat d’administrateur au président du conseil d’administration de Kering. Il était administrateur indépendant depuis le 16 juin 2020 et président du comité d’audit. Il était également membre du comité des rémunérations. Le comité des nominations et de la gouvernance étudiera son remplacement et lancera un processus de succession dans les prochaines semaines.

TFF

TFF a dévoilé ses résultats semestriels de l'exercice 2023-2024 d'où ressort un résultat net de 40,77 millions d'euros, en amélioration de 5,2% par rapport au premier semestre 2022-2023. L'Ebitda, établi à 61,77 millions d'euros, ressort en hausse de 18,7% et le chiffre d'affaires, à 264,26 millions d'euros, en croissance de 13,6%. Le pôle Vin a dégagé un chiffre d'affaires de 127,9 millions d'euros, en hausse de 3,5 % alors que le pôle Alcool bondit de 25% à 136,3 millions d'euros.

Voltalia

Voltalia a dépassé ses objectifs 2023 de capacité totale, en exploitation et en construction, et de capacité en exploitation. Initialement fixé à 2,6 gigawatts en juin 2019, l’objectif de capacité totale avait été relevé à 2,8 gigawatts en octobre 2023. Aujourd’hui à 2,85 gigawatts, la capacité totale a été multipliée par 2,8 depuis juin 2019. Quant à la capacité en exploitation, dont l’objectif initial a été fixé à 2,3 gigawatts en octobre 2023, elle est aujourd’hui à 2,37 gigawatts.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la production industrielle en novembre sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes en novembre seront communiqués à 16h00 tandis que l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera dévoilée à 16h30.

A 8h30, l'euro grappille 0,07% à 1,0934 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé en léger repli, la prudence étant de rigueur avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, jeudi. Les investisseurs attendent l'inflation américaine, jeudi, qui est le principal rendez-vous économique de cette semaine. Aujourd’hui, la production industrielle allemande a déçu et le chômage européen a surpris favorablement. A Paris, Teleperformance a baissé après l'annonce du prochain départ de l'ancien directeur général de Majorel. L'indice CAC 40 a perdu 0,32% à 7426,62 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,37% à 4468,80 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. La prudence était de nouveau au menu alors que les investisseurs ont dans leur viseur la statistique la plus importante de la semaine, ce jeudi : les prix à la consommation. Elle donnera le tempo sur la trajectoire de la politique monétaire de la Fed, dont la prochaine réunion est fixée au 31 janvier. Juniper Networks s’ est envolé sur fonds de pourparlers avancés en vue d'être racheté par par Hewlett Packard Enterprise. Le Dow Jones s'est replié de 0,42% à 37525 points tandis que le Nasdaq a grappillé de 0,09% à 14857 points.